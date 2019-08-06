FİNANS

Rapor - Şirketler siber saldırganları ortalama 83 gün fark etmiyor

FİNANS HABERLERİ  | 06.08.2019 11:29 | Son Güncelleme

2018 Trustwave Global Güvenlik Raporuna göre, şirket ağlarına yetkisiz giriş yapan saldırganlar ortalama 83 gün fark edilmiyor.

İlayda Kılıçay / İstanbul, 6 Ağustos (DHA) - 2018 Trustwave Global Güvenlik Raporuna göre, şirket ağlarına yetkisiz giriş yapan saldırganlar ortalama 83 gün fark edilmiyor.
Rapora göre, bu süre içinde saldırganların en ciddi zararı vermek için uzun bir zaman harcadıkları belirlendi.
Şirketlerin, ağlarına yapılan yetkisiz girişleri ve saldırıları fark etmemesi, sıradan güvenlik çalışmalarının işlevsiz kalması, yeni çözüm yollarını ortaya çıkarıyor.
Şirketlerin tehditleri algılamadaki savunmalarının yetersiz olduğuna dikkat çeken Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, savunma stratejisi olarak sızma testini öneriyor.
Yeni güvenlik yollarından biri olan sızma testinin şirketler için uygun savunma yöntemi olduğunu belirten Tursun’a göre bunun nedeni ; sızma testlerinin yeni teknolojilerle uyumlu olması, entegre tehdit zekasına sahip olması ve bu alanda uzman kişilerin sektöre girmesi.
Sızma testi gerektiren beş durum şöyle sıralandı:

  1. Bir birleşme veya devralma gerçekleştiriyorsanız, durum tespiti sürecinde şirketin güvenlik duruşunu ve kontrollerini değerlendirmeniz gerekiyor. Proaktif bir sızma testinin, iki şirket ağı birleştiğinde bir saldırganın, bir ağdan diğerine kolay erişim sağlamadığından emin olmak için bu sürecin bir parçası olması gerekiyor.
  2. Şirketinizde bir ağ ihlali tespit edilirken, ihlalin ayrıntılarını belirlemek için yapay zeka planlarının gözden geçirilmesi gerekiyor. İhlalden birkaç hafta ya da ay sonra, tehdidin gerçekten gittiğini kontrol edebilmek için proaktif bir sızma testi başlatmak gerekiyor.
  3. Şirket ortağınız bir ağ ihlali yaşıyorsa, bu durum şirketinize de sıçrayabiliyor. Bu tarz durumlarda şirket ortağınızdan alacağınız bildirimler ile proaktif sızma testi, şirketinizin ağına saldırının yayılıp yayılmadığını belirlemeye yardımcı oluyor.
  4. Yeni bir CISO’ya sahipseniz, şirketinizin durumu ve saldırılar hakkında geniş bir bilgiye sahip olmadığını bilmelisiniz. Bu durumda proaktif bir sızma testi gerçekleştirilmesi gerekiyor.
  5. Şirketinizin risk toleransı düşükse, geniş bir güvenlik programı gerekiyor. Risk toleransı düşük şirketlerin, çevre bütünlüğünü doğrulamak ve çevrelerinde yaşayan gelişmiş tehditleri ortaya çıkarmak için güvenlik programlarının bir parçası olarak düzenli proaktif sızma testi gerçekleştirmesi gerekiyor.
Uyuşturucu, silah, insan ticareti... Şimdi hedeflerinde onlar var!Uyuşturucu, silah, insan ticareti... Şimdi hedeflerinde onlar var!
MB - Enflasyonda yükselişte vergi indirimlerinin sona ermesi etkili oldu (2)MB - Enflasyonda yükselişte vergi indirimlerinin sona ermesi etkili oldu (2)
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Jennifer Lopez'den Antalya paylaşımı

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

Gözaltı kararları var! Çoğu görevde...

ABD ve Çin arasında ipler geriliyor! Dünya bu karara kilitlendi!

ABD ve Çin arasında ipler geriliyor! Dünya bu karara kilitlendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Küresel piyasalar 'kur savaşı' endişeleriyle negatif seyrediyor

Küresel piyasalar 'kur savaşı' endişeleriyle negatif seyrediyor

Yüzde 5 zam geldi!

Yüzde 5 zam geldi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

Dolarda son durum... 19 Temmuz dolar kuru

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak: Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi

Bakan Albayrak: Düşük faizli kredilere rekor seviyede talep geldi

MB - Tüketici fiyatlarında üretici fiyatları kaynaklı baskılar azaldı

MB - Tüketici fiyatlarında üretici fiyatları kaynaklı baskılar azaldı

MB - Enflasyonda yükselişte vergi indirimlerinin sona ermesi etkili oldu (2)

MB - Enflasyonda yükselişte vergi indirimlerinin sona ermesi etkili oldu (2)

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

TÜİK - Seyahate çıkanlar ilk çeyrekte yıllık yüzde 9.0 azaldı

TÜİK - Seyahate çıkanlar ilk çeyrekte yıllık yüzde 9.0 azaldı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.