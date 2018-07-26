FİNANS

Rapor: Türkiye'de "kötü amaçlı yazılım salıdırısı" ilk yarıda yüzde 58 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 26.07.2018 10:45 | Son Güncelleme

WatchGuard’ın yılın ilk yarısı için hazırladığı rapora göre Türkiye’de "kötü amaçlı yazılım saldırısı" yılık ilk yarısında yüzde 58 artışla 370 bin 477 düzeyine çıktı.

Elif Varan / İstanbul, 26 Temmuz (DHA) - WatchGuard’ın yılın ilk yarısı için hazırladığı rapora göre Türkiye’de "kötü amaçlı yazılım saldırısı" yılık ilk yarısında yüzde 58 artışla 370 bin 477 düzeyine çıktı.
Rapora göre gizli kripto para madenciliği yazılımları siber saldırganların Türkiye’deki hedefleri için de sıkça başvurdukları bir yöntem olmaya başlarken, ağ saldırıları ise 2017’nin aynı dönemi ile kıyaslandığında beş kat arttı.
WatchGuard'dan yapılan rapora ilişkin açıklamada, "Özellikle geçen yılın son döneminde hızla yükselişe geçerek birçok kişinin ilgisini çeken kripto para birimleri kötü amaçlı saldırganları da harekete geçiriyor" denildi ve şu uyarılar yapıldı:
"Geçen senenin yaygın siber tehlikesi olan fidye yazılımları yerini yavaş yavaş cryptojackinge bırakıyor.
"2018’in ilk yarısındaki en zararlı 10 yazılım listesinde gizli kripto para madenciliği yapan 5 farklı kötü amaçlı yazılım bulunuyor.
"Saldırganlar maalesef işlemlerini iz bırakmadan gerçekleştirebilecekleri kripto para birimlerini kolayca kullanabildiğinden bu saldırı şeklini çok cazip buluyor.
"Bu nedenle cryptojacking saldırıları, Temmuz 2017’den beri gitgide yaygınlaşıyor.
"Siber saldırganlar, başkalarının bilgisayarları üzerinden kripto para kazanmayı iki şekilde gerçekleştiriyor.
"İlkinde, oltalama adı verilen kimlik avı tekniğiyle kurbanlar, içinde şifreleme komut dosyasının bulunduğu bir bağlantıyı tıklamaya yönlendiriliyor.
"Dosya bilgisayara yerleştikten sonra kodu çalıştırıyor ve kurbanın bilgisi olmadan cihaz kripto para madenciliği için kullanılmaya başlıyor.
"Diğer yöntemde ise çeşitli web sitelerine virüslü reklamlar ekleniyor ve kullanıcı tarayıcısında bu reklamları açtığında cihazına komut dosyası yükleniyor.
"Bahsedilen komut dosyaları, bilgisayarlara veya kullanıcıların verilerine zarar vermiyor ancak cihazların işlemci güçlerini kullanarak daha yavaş bilgisayar performansı ve sistemlerin cevap verememesi gibi pek çok sorun yaratıyor."
Ağ güvenliği çözümlerinde lider olan WatchGuard’ın Türkiye Satış Mühendisi Alper Onarangil, gizli kripto para madenciliğini engellemenin beş yolunu şöyle sıraladı:

  1. Kimlik avı saldırılarına karşı kullanıcılarınızı veya şirket çalışanlarınızı mutlaka eğitin.
  2. İstemcilerinizi hedef alabilecek gizli kripto para madenciliğini engellemek için sisteminizde bir antivirüs yazılımının yüklü olduğuna ve güncellemelerinin yapıldığına emin olun.
  3. Güvenlik duvarınızın uygulama kontrolü, web filtresi ve antivirüs servisi özelliklerinin hepsini gözden geçirin ve güncellemeleri bu kısımlarda da takip edin.
  4. Özellikle reklam botları veya web sayfaları üzerinden yapılacak olan saldırılar için güvenlik duvarınızda HTTPS içerik denetimi özelliğini aktif tutun.
  5. Sunucularınızın ve istemcilerinizin işlemci kullanımını gözlemleyin ve kullanıcılarınızdan gelen, bilgisayarlarının yavaş çalıştığına yönelik şikayetleri dikkate alın. Bir işlemcinin gereğinden fazla kullanıldığını tespit etmeniz durumunda mutlaka güncel ve güvenilir antivirüs yazılımı ile bu cihazları tarayın.
    PARTNERSon hali bomba! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...Son hali bomba! Her gün eşinden gizli 100 dolar harcayarak...
Akbank’tan ekonomiye ilk yarıda 285 milyar lira kredi desteğiAkbank’tan ekonomiye ilk yarıda 285 milyar lira kredi desteği
ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldıABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Erdoğan açıklamıştı, detaylar ortaya çıktı

Hulusi Akar: Jandarma 2020’den itibaren er alımı yapmayacak

Hulusi Akar: Jandarma 2020’den itibaren er alımı yapmayacak

Dolar ne kadar? (26 Temmuz dolar kuru)

Dolar ne kadar? (26 Temmuz dolar kuru)

2018'in ilk yarısında en çok satan hibrid ve elektrikli otomobiller

2018'in ilk yarısında en çok satan hibrid ve elektrikli otomobiller

Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satılacak

Haluk Ulusoy’un Kuşadası’ndaki ünlü oteli icradan satılacak

Susamlı simit üretimi durma noktasına geldi

Susamlı simit üretimi durma noktasına geldi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akbank’tan ekonomiye ilk yarıda 285 milyar lira kredi desteği

Akbank’tan ekonomiye ilk yarıda 285 milyar lira kredi desteği

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

ABD'ye kötü haber! Ticari ham petrol stokları azaldı

İSO / Bahçıvan: Bankalar sanayiciye bakış açısını değiştirmeli

İSO / Bahçıvan: Bankalar sanayiciye bakış açısını değiştirmeli

Balıkesir Sanayi Odası markalaşma çalışmalarına başladı

Balıkesir Sanayi Odası markalaşma çalışmalarına başladı

Birleşik Krallık’ta sıcak hava dalgası

Birleşik Krallık’ta sıcak hava dalgası

9 bin Turkcell çalışanının kıyafeti Boyner'den

9 bin Turkcell çalışanının kıyafeti Boyner'den

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.