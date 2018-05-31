FİNANS

Raylardaki vagonlar "yerlilik" şartıyla millileşti

FİNANS HABERLERİ  | 31.05.2018 11:19 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla yaygınlaştırılan "raylı sistem araçlarının asgari yüzde 51 yerli olması şartı" demiryolu sektörü açısından yeni bir dönemi başlattı - ARUS Koordinatörü İlhami Pektaş: - "Yüzde 51 yerli katkı şartı, Türkiye'de büyük bir değişime yol açtı ve Türk sanayisi için bir milat oldu" - "Son alınan siparişlerle 212 adet yerli ve milli marka raylı ulaşım araç sayısına ulaştık"

ENES DURAN - Hafif raylı ulaşım sistemlerindeki yerli katkı şartıyla Türkiye'de üretilen çok sayıda vagon, rayların üzerinde yerini almaya başladı.

Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) Koordinatörü İlhami Pektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de şehir içi ve şehirler arası ulaşımda raylı sistemlere büyük ihtiyaç olduğunu söyledi.

Özellikle nüfusu 1 milyon ve üzerinde olan şehirlerde gelecek yıllarda binlerce kilometre raylı ulaşım ağına ve yüzlerce raylı ulaşım aracına ihtiyaç olduğunu ifade eden Pektaş, 2023'e kadar 26 bin 200 kilometre raylı sistem altyapısı yapılacağını ve mevcut 4 bin 400 adet araca yaklaşık 10 bin adet daha yeni raylı ulaşım aracı ekleneceğini belirtti.

Pektaş, ihtiyaç duyulan raylı sistem alımları ve alt yapısının 2035'e kadar yaklaşık 100 milyar avroluk bir ekonomi yaratacağını dile getirerek, şöyle konuştu:

"2012'de Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan ve CRRC-MNG ortaklığının kazandığı 324 adet metro aracı alım şartnamesine ilave edilen yüzde 51 yerli katkı şartı, Türkiye'de büyük bir değişime yol açtı ve Türk sanayisi için bir milat oldu. O tarihten bu yana yapılan tüm kamu ihalelerinde giderek artan yerli katkı şartı bugün itibarıyla yüzde 60 seviyesini aşmış ve milli markalarımız birer birer üretilmeye başlanmıştır.

2012'den bu yana Türkiye'de üretilen ve Bursa, Samsun, Kocaeli, İstanbul ve Kayseri şehirlerimizde hizmet veren 146 adet ve son alınan siparişlerle birlikte toplam 212 adet yerli ve milli marka raylı ulaşım araç sayısına ulaştık. 2023'e kadar İstanbul'da ihalesi yapılacak bin 100 adet metro aracı ve gerekse Ankara’da ihalesi yapılacak Havaalanı-Kızılay metro araçları ve ülkemizde ihtiyaç duyulan tüm raylı sistem araçları için üyelerimizle yerli ve milli üretime hazırız."

Raylı sistem araçlarının asgari yüzde 51 yerli olması şartının geçen yıl kasım ayında Başbakan Binali Yıldırım'ın imzaladığı genelgeyle yaygınlaştırıldığına dikkati çeken Pektaş, bu gelişmenin Türkiye'de demiryolu sektörü açısından yeni bir dönem başlattığını belirtti.

- "Yerlileşme politikası diğer sektörlere de örnek olacak"

Pektaş, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkılan saatte 250 kilometre hıza sahip 90 adet Yüksek Hızlı Tren (YHT) için yüzde 53'le başlayacak yerlilik şartının yüzde 74'e ulaşacağını ve özgün bir tasarıma sahip milli marka YHT setlerinin üretileceğini söyledi.

Bu projeyle Türkiye'nin, tüm lisans haklarını kendisine ait yeni nesil YHT teknolojisine sahip olacağına işaret eden Pektaş, şunları kaydetti:

"Raylı ulaşım sistemlerindeki yerlileşme politikasının doğurduğu olumlu gidişat üretim yapan diğer sektörlere de örnek olacak. 2035 yılına kadar yapılması planlanan havacılık, savunma, enerji, ulaştırma, haberleşme, bilgi teknolojileri ve sağlık sektöründe yaklaşık 700 milyar avroluk satın alma ihalelerinde en az yüzde 51 yerli katkı şartı getirilmesi ve nihai ürünün patent haklarının bizim olması neticesi en az 360 milyar avro ülke ekonomisinde kalacaktır. Bu önemli rakam cari açık ve işsizliğin önlenmesinde ve dünyanın önde gelen sayılı ekonomileri arasına girmemizde büyük bir katkı sağlayacaktır."

PARTNERYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydıYeşilçam'ın en güzel yüzlü yıldızıydı
Krallar gibi tatilin geceliği 19 bin dolar/ Ek fotoğraflarKrallar gibi tatilin geceliği 19 bin dolar/ Ek fotoğraflar
Krallar gibi tatilin geceliği 19 bin dolarKrallar gibi tatilin geceliği 19 bin dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ARUS Koordinatörü İlhami Pektaş raylı ulaşım sistemleri yerli üretim

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

Yargıtaydan işçilik alacağında emsal karar

Binlerce çalışanın bu ücretten haberi yok! Rapor parası nasıl alınır?

Binlerce çalışanın bu ücretten haberi yok! Rapor parası nasıl alınır?

UBER'e ilk 5 ayda rekor ceza

UBER'e ilk 5 ayda rekor ceza

Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri listesi açıklandı

Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri listesi açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Krallar gibi tatilin geceliği 19 bin dolar

Krallar gibi tatilin geceliği 19 bin dolar

Turner International'ın Operasyon Genel Müdürü Doring : Türkiye'ye yatırım yapmak ülkelerin yararına olacaktır

Turner International'ın Operasyon Genel Müdürü Doring : Türkiye'ye yatırım yapmak ülkelerin yararına olacaktır

Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı

Gergerli: 467 bin 776 şirket, kefalet desteğiyle 255 milyar liralık kredi kullandı

Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Pegasus Havayolları‘nın Amman uçuşları başlıyor

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Tütünden vazgeçtiler, çilekle yüzleri güldü

Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

Rüzgâr enerjisi sektörüne 'insan gücü' yetiştirecekler

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.