FİNANS

Raylı sistem araçları üretimine "süper teşvik"

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 10:27 | Son Güncelleme

BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Sakarya'da yapılacak muhtelif raylı sistem araçları üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek - Proje kapsamında öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 571 milyon 500 bin lira, ilave istihdam 500 ve nitelikli personel sayısı 24 olarak belirlendi - Yatırım süresi sonunda yılda 250 takım lokomotif, vagon ve alt sistemleri üretilmesi planlanıyor

BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Sakarya'da yapılacak muhtelif raylı sistem araçları üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, söz konusu yatırımın süresi, başlangıç tarihi 1 Haziran 2017'den itibaren 7 yıl olarak öngörüldü. Yatırım bu sürede tamamlanamazsa Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca söz konusu sürenin yarısı kadar daha ek süre verilebilecek.

Proje kapsamında öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 571 milyon 500 bin lira, ilave istihdam 500 ve nitelikli personel sayısı 24 olarak belirlendi. Yatırım süresi sonunda yılda 250 takım lokomotif, vagon ve alt sistemlerin üretilmesi planlanıyor.

Yatırıma, KDV istisnası, Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV iadesi, Kurumlar Vergisi indirimi, sigorta primi işveren hissesi ve gelir vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği, faiz desteği veya kar payı desteği sağlanacak. Ayrıca, enerji desteği de sağlanacak.

Yatırımın tamamlanmasının ardından firma Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müracaat edecek. Gerçekleştirilecek ekspertiz işlemi sonrasında Bakanlıkça tamamlama vizesi verilecek.

Yatırım teşvik belgesi, gerekli bilgi ve belgelerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilmesini takiben düzenlenecek.

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BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ proje bazlı devlet yardımı raylı sistem araçları üretim tesisi resmi gazete

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