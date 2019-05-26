Raylı Sistemler Kümelenmesi Başkanlığına Hayri Avcı seçildi

Raylı Sistemler Kümelenmesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Raylı Sistemler Kümelenmesi Olağan Genel Kurulu ve Vizyon 2023 Toplantısı TÜLOMSAŞ Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Kümelenmenin başkanı ve TÜLOMSAŞ Genel Müdürü Hayri Avcı, toplantıda yaptığı konuşmada, yeni bir anlayışla farklı pazarlar için farklı yöntem ve etkinliklerin hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Küme faaliyetlerini bir strateji planı çerçevesinde yürüteceklerini ifade eden Avcı, şunları bildirdi:

"Tüm üye kuruluşlarımızın var olan imkan ve kabiliyetleri birleştirilerek raylı sistemler pazarında etkinliğimizi ve rekabet gücümüzü artıracağız. Emek yoğun işlerden, bilgi ve teknoloji üreten bir yapıya geçerek karlılık ve yatırım gücünün artırılması gerekiyor. Mühendislik çalışmalarına önem verilerek destekleneceğiz. Uzmanlaşmaya önem verilecek. Ar-Ge temelli olarak yeni ürün ve ürünlerle pazarda etkin olunması için gerekiyor. Bunun için çabalayacağız. Dijital dönüşüm çalışmalarında etkin katkı ve destek vereceğiz."

Konuşmanın ardından Raylı Sistemler Kümelenmesi Başkan Yardımcısı Kenan Işık, raylı sistemler sektörü ve Eskişehir vizyonunu, TÜLOMSAŞ Ar-Ge Dairesi Başkanı İbrahim Erşahin ise TÜLOMSAŞ Ar-Ge ve YHT Projeleri ile yeni Ar-Ge çalışmaları ile projelerini içeren sunum yaptı.

