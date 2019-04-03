Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesi kuruldu

Raylı sistemler sanayisine ilişkin üretim, ithalat veya ihracatın mevcut durumunu tespit ederek, kapasite ve kalite artırımına yönelik modernizasyon çalışmaları yapması ve bu konuda tavsiyelerde bulunması amacıyla Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesi (RAY-TEK) kuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle RAY-TEK'in çalışma usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, komite, raylı sistemler sanayisine ilişkin üretim, ithalat veya ihracatın mevcut durumunu tespit ederek, kapasite ve kalite artırımına yönelik geliştirme, iyileştirme, modernizasyon konularında çalışmalar yapacak ve tavsiyelerde bulunacak.

Bakanlığın çeşitli birimlerinden üyelerin yer alacağı komitede, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, TCDD Taşımacılık AŞ, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ, Türkiye Vagon Sanayii AŞ, Türk Standardları Enstitüsünün de aralarında olduğu birçok kurumdan temsilci bulunacak. Komitede, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi gibi sivil toplum kuruluşlarının üyeleri de görev yapacak.