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Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesi kuruldu

FİNANS HABERLERİ  | 03.04.2019 09:02 | Son Güncelleme

Raylı sistemler sanayisine ilişkin üretim, ithalat veya ihracatın durumunu tespit ederek, kapasite ve kalite artırımına yönelik modernizasyon çalışmaları yapması ve bu konuda tavsiyelerde bulunması amacıyla Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesi oluşturuldu

Raylı sistemler sanayisine ilişkin üretim, ithalat veya ihracatın mevcut durumunu tespit ederek, kapasite ve kalite artırımına yönelik modernizasyon çalışmaları yapması ve bu konuda tavsiyelerde bulunması amacıyla Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesi (RAY-TEK) kuruldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Raylı Sistemler Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle RAY-TEK'in çalışma usul ve esasları düzenlendi.

Buna göre, komite, raylı sistemler sanayisine ilişkin üretim, ithalat veya ihracatın mevcut durumunu tespit ederek, kapasite ve kalite artırımına yönelik geliştirme, iyileştirme, modernizasyon konularında çalışmalar yapacak ve tavsiyelerde bulunacak.

Bakanlığın çeşitli birimlerinden üyelerin yer alacağı komitede, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, TCDD Taşımacılık AŞ, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ, Türkiye Vagon Sanayii AŞ, Türk Standardları Enstitüsünün de aralarında olduğu birçok kurumdan temsilci bulunacak. Komitede, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi gibi sivil toplum kuruluşlarının üyeleri de görev yapacak.

- Çözüm önerilerinde de bulunacak

Komite, raylı sistemler sanayisinin çalışmalarını, uluslararası standart ve mevzuatla özellikle de Avrupa Birliği (AB) mevzuatı kapsamında takip ederek sektör paydaşlarına öneriler sunacak.

Raylı sistemler sanayisine ilişkin AB ve diğer uluslararası kuruluşların çalışmalarını takip etmekle görevli olacak komite, Türkiye ile yabancı ülkeler arasında iş birliğinin geliştirilmesi için de çalışacak.

RAY-TEK, raylı sistemler sanayisine ilişkin sektörde karşılaşılan sorunları tespit ederek, çözüm önerilerinde bulunacak.

Raylı sistemler sanayisine ilişkin dünyada ve Türkiye'de meydana gelen gelişmeleri takip ederek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ulaşan sorunlarla ilgili görüş ve önerilerde bulunacak komite, raylı sistemler sanayisinin geleceğine dair stratejilerin belirlenmesine ilişkin görüş de belirtebilecek.

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