"Raylı sistemler şirketlerinin tanıtımı için lobi oluşturacağız"

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, kentin tüm bileşenleri ile bir konsey oluşturup Eskişehir raylı sistemler şirketlerinin tanıtımı için lobi oluşturacaklarını bildirdi.

Kesikbaş, yaptığı yazılı açıklamada, hızlı tren ve Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi (URAYSİM) projelerinin Eskişehir'in milli davası olduğunu vurguladı.

Raylı sistemler sektörünün kalbinin yeniden Eskişehir'de atacağını ifade eden Kesikbaş, şunları kaydetti:

"Türkiye Lokomotif Motor Sanayi AŞ (TÜLOMSAŞ) ve URAYSİM'e tüm Eskişehir olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Sanayi odası olarak ramazan ayı sonu çalışmalara başlıyoruz. Raylı sistemler sektöründe çalışan firmalar ile yapılan toplantılar neticesinde sektörün problemlerine çözümler için çalışma başlattık. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı 365 oda ve borsa, ilgili bakanlıklar ile devlet kurumları seviyesinde görüşmelerimiz sürüyor."

Kesikbaş, Eskişehir'in önce Cer Atölyeleri sonrasında TÜLOMSAŞ ile devam eden raylı sistemler geçmişinde istenilen seviyede olmadığını belirterek, şöyle devam etti: