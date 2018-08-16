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Recai Şen:Sınır kapılarındaki fahiş yakıt fiyatları ihracata darbe vuruyor

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 16:04 | Son Güncelleme

İHRACATI desteklemek amacıyla 2006 yılında sınır kapılarında akaryakıt satışı yapacak istasyonların kar marjının, yüzde 8 olacak şekilde düzenlendiğini fakat firmaların buna uymadığını söyleyen Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Recai Şen, "Sınır kapılarındaki fahiş yakıt fiyatları ihracata darbe vuruyor" dedi.

Recai Şen:Sınır kapılarındaki fahiş yakıt fiyatları ihracata darbe vuruyor

İSTANBUL, (DHA) - İHRACATI desteklemek amacıyla 2006 yılında sınır kapılarında akaryakıt satışı yapacak istasyonların kar marjının, yüzde 8 olacak şekilde düzenlendiğini fakat firmaların buna uymadığını söyleyen Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Recai Şen, "Sınır kapılarındaki fahiş yakıt fiyatları ihracata darbe vuruyor" dedi.

2006 yılında ihracatı desteklemek amacıyla Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) kanunlarındaki yapılan değişiklik ile yük taşıyan tırlara sınır kapılarında satılan akaryakıta muafiyet getirilirken, akaryakıt satışı yapacak istasyonların kar marjı, 5493 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda, Katma Değer Kanunu'nda ve Petrol Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile en fazla yüzde 8 olacak şekilde düzenlendi. Fakat yüzde 8'in üzerinde kar marjı ile satış yapan istasyonlar nedeniyle hem ülke ihracatının hem de taşımacılık sektörünün zarar gördüğünü belirten Şen, "Yakıt satışlarındaki fahiş fiyatlardan dolayı ihracatta 120 milyon lira kayıp var" diye konuştu.

"KARLAR SEKTÖRÜ BALTALIYOR"

Sınır kapılarında ÖTV ve KDV’den müstesna edilmiş akaryakıt satışı yapan istasyonların satış rakamları incelendiğinde ilgili kanun maddesine uyulmadığının net bir şekilde görüldüğünü vurgulayan Şen şunları söyledi:

"UND tarafından işletilen Gürbulak Sınır Kapısı diğer sınır kapılarıyla karşılaştırıldığında, petrol dağıtım merkezlerine en uzun mesafeye sahip olması sebebiyle en yüksek lojistik maliyete sahip istasyon konumunda olmasına karşın en düşük fiyatla satış yapan kapıdır. An itibari ile 3,11 liradan yakıt satan ve yakıt stokunun bitmesi akabinde yeni zamlar ile birlikte 3,88 liraya satış yapacak olan Gürbulak Sınır Kapısı ile diğer sınır kapıları arasında 1 liralık fark bulunmaktadır. Bu fark izahı mümkün olmayan ve kuralları hiçe sayarcasına yüzde 8’lik kar sınırının çok daha ötesinde karlar ile sektörü ve ülke ihracatını baltalayan bir anlayışın tezahürüdür. Denetimlerin yapılmaması ve yüzde 8’lik kar marjına uymayan firmaların faaliyetlerine devam edilmesi, bu sorunun giderek büyümesine neden oluyor."

"YAKIT SATIŞLARINDAKİ FAHİŞ FİYATLARIN İHRACATA OLAN ETKİSİ 120 MİLYON LİRA KAYIP"

Yakıt satışlarındaki değişikliğin sektöre ve ihracatçılara olan yansımasına değinen Şen, "Yakıt satışlarındaki yüzde 8’lik kar sınırına uymayan firmaların 1 Ocak-16 Ağustos tarihleri arasında sektörün ve dolayısı ile ihracatçılarımızın cebinden çaldıkları meblağ 120 milyon lira. Bu değişmez ise sene sonuna kadar taşımacılarımız ve ihracatçılarımız üzerinden elde edilecek ilave ve haksız kazanç miktarı 200 Milyon lirayı bulacak" ifadelerini kullandı.

"EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRMAK ŞART"

Sınır kapılarındaki vergisiz akaryakıt satış fiyatlarının acilen denetlenmesi gerektiğini söyleyerek ilgili kurumlara çağrıda bulunan Şen, "Yüksek fiyatlı satış yapan akaryakıt istasyonlarında denetim yapılması ve herhangi bir usulsüzlük tespitinin de en ağır şekilde cezalandırılması şart. Son dönemdeki ekonomimize yapılan saldırılar kapsamında devletimizin yanında olan taşımacılık sektörünü ve taşıdığı yükün sahibi ihracatçılarımız direkt olarak hedef alan bu anlayışın yıkılması için mücadelemizi var gücümüz ile sürdüreceğiz. Devletimizi, sektörümüzün ve ihracatçılarımızın cebine göz diken bu anlayışı ortadan kaldırması için acil şekilde göreve çağırıyoruz" dedi.

(FOTOĞRAF)

Recai Şen:Sınır kapılarındaki fahiş yakıt fiyatları ihracata darbe vuruyor

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