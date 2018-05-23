Red Bull Air Race'te heyecan Japonya’ya taşınıyor

İSTANBUL (AA) - Red Bull Air Race'te sezonun üçüncü yarışı, Japonya’nın Chiba kentinde düzenlenecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race'te heyecan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Fransa'nın ardından bu kez Japonya’ya taşınacak.

Japonya'nın dördüncü kez ev sahipliği yapacağı yarış 26-27 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Yarışın düzenleneceği Chiba şehri, ülkede sivil havacılığın doğduğu yer olarak biliniyor.

Birbirinden tecrübeli pilotların, kimi zaman deniz üstünde kimi zaman ise ormanlık alanda 20 metreye kadar alçalabildiği organizasyonun 2018 sezonu, şubat ayında BAE'nin başkenti Abu Dabi'de start almış, ilk yarışı sürpriz bir şekilde ABD’li pilot Michael Goulian kazanmıştı. Fransa’nın Cannes kentinde ilk kez düzenlenen yarışta ise zafer Matt Hall’un olmuştu.

Japonya'da ise gözler Yoshihide Muroya'da olacak. Kendi evinde düzenlenen 2016 ve 2017’deki yarışları kazanan başarılı pilot, bu yarışı da kazanarak seriyi üçe çıkarmak istiyor.

Red Bull Air Race, Japonya’nın Chiba kentinden sonra aralarında Budapeşte, Kazan ve Indianapolis’in de yer aldığı dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde düzenlenecek ve gökyüzündeki büyük şölen kasım ayında son bulacak.

