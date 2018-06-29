Red Bull Cliff Diving heyecanı İspanya'ya taşınıyor

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en prestijli atlayış serisi Red Bull Cliff Diving'in ikinci yarışı İspanya'da düzenlenecek.

Red Bull açıklamasına göre, sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklarla en yüksek köprülerden serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving heyecanında ikinci yarış İspanya’nın Bilbao kentinde gerçekleştirilecek.

Bu yıl 10. kez gerçekleştirilen ve kıyasıya rekabetin yanı sıra görsel açıdan da büyük bir şölen sunan yarışta atlayış sporunun yıldız isimleri bir kez daha yeteneklerini sergileyecek.

Bilbao'nun meşhur La Salve Köprüsü’nde gerçekleştirilecek yarışta sporcular 27 metre yükseklikten atlayacak. Binlerce kişi tarafından takip edilecek yarışta gözler sezonu ABD’de zaferle açan Polonyalı Kris Kolanus’un yanı sıra usta isimler Gary Hunt, Orlando Duque ve 2017 sezonunun şampiyonu Meksikalı Jonathan Paredes'te olacak.

14 sporcunun rekabetine sahne olacak yarışta, köprünün yapısal durumundan dolayı genelde 21 metreden atlayış yapan kadın sporcular mücadele edemeyecek.

İkinci yarış öncesinde genel klasmanda ilk sırada Kris Kolanus yer alıyor. Onu Çekya'dan Michal Navratil ve Britanya’dan Blake Aldridge takip ediyor.

Red Bull Cliff Diving, Bilbao’nun ardından 14 Temmuz'da Portekiz’in Sao Miguel Adası’nda gerçekleştirilecek.

