FİNANS

Red Bull Cliff Diving, Sao Miguel Adası’nda düzenlenecek

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2019 14:33 | Son Güncelleme

Kayalıklardan buz gibi suya atlayan sporcular, sezonun dördüncü ayağında Portekiz’in Azorlar bölgesi adalarından Sao Miguel’de mücadele edecek

İSTANBUL(AA) - Sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklarla en yüksek köprülerden serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving’de heyecan sürüyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en güzel lokasyonlarında düzenlenen organizasyon, bu kez Portekiz’in Azorlar bölgesine konuk olacak. 130 bin nüfusa sahip Sao Miguel Adası’nda üst üste sekizinci kez yapılacak mücadeleler, Atlantik Okyanusu’nda yer alan adada, volkanik dağların eteklerindeki kayalıklarda gerçekleşecek. Kraterleriyle ünlü alanda 27 metre yükseklikten atlayış yapacak sporcular, binlerce kişi tarafından takip edilecek.

Yarış öncesinde gözler, 2018 sezonunun şampiyonu Garry Hunt’ın yanı sıra usta isimler Steven LoBue, Constantin Popovici ve Meksikalı Jonathan Paredes’te olacak. 14 sporcunun rekabetine sahne olacak kadınlar kategorisinde, sporcular 21 metre yükseklikten atlayış yapacak.

Portekiz’de erkekler kategorisinde geçen sene Steven LoBue birinciliği alırken Rhiannan Iffland ise kadınlarda ilk sırada yer almıştı.

Dördüncü yarış öncesinde erkekler genel klasmanda ilk sırada Britanyalı Garry Hunt yer alıyor. Başarılı sporcuyu ABD’li Andy Jones ve Polonya’dan Kris Kolanus takip ediyor. Kadınlarda ise tablonun en üstünde Rhiannan Iffland bulunuyor, Yana Nestsiarava ikinci, Lysanne Richard ise üçüncü sırada.

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Anahtar Kelimeler:
Cliff diving Redbull

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