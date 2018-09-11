FİNANS

Red Bull Cliff Diving'de heyecan sürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 11.09.2018 11:07 | Son Güncelleme

Dünyanın en prestijli atlayış serisi Red Bull Cliff Diving kapsamında, kayalıklardan buz gibi suya atlayan cesur sporcular, sezonun sondan bir önceki ayağında Bosna Hersek'in tarihi Mostar Köprüsü'nden "muhteşem" atlayışlar gerçekleştirdi - Erkeklerde İngiliz Gary Hunt, kadınlarda da Meksikalı Adriana Jimenez yarışı ilk sırada tamamladı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en prestijli atlayış serisi Red Bull Cliff Diving’de sezonun sonuna doğru heyecan en üst seviyeye çıktı.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en güzel lokasyonlarında düzenlenen organizasyon, bu kez Bosna Hersek’in tarihi Mostar Köprüsü’nde yapıldı.

Mimar Sinan’ın öğrencilerinden Mimar Hayreddin tarafından yapılan Mostar Köprüsü’nden gerçekleştirilen atlayışlar, ülkede 1664 yılından beri süregelen bir gelenek. Genç erkekler hem cesaretlerini kanıtlamak hem de eğlenmek için uzun yıllardan beri kendilerini Neretya Nehri’nin sularına bırakıyor. Bu gelenek nedeniyle ülkede daha çok sevilen Red Bull Cliff Diving’i Neretya Nehri kıyısında binlerce taraftar takip etti.

Kayalıklardan buz gibi suya atlayan cesur sporcular, sezonun sondan bir önceki ayağında Mostar Köprüsü’nden "muhteşem" atlayışlar gerçekleştirdi.

Şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan Bosna Hersek’teki bu kritik yarışı erkeklerde Gary Hunt kazandı. İngiliz sporcu, bu başarısıyla Steven LoBue’yi yerinden etti ve 20 puan farkla son yarış öncesi zirveye oturdu. Erkeklerde ikinci Michal Navratil, üçüncü de Catalin Preda oldu. Red Bull Cliff Diving’de İtalya’daki yarış öncesi Hunt’ı, LoBue ve Jonathan Paredes takip ediyor.

Kadınlarda zirvede kıyasıya bir rekabet oldu. Mostar’daki yarışı kazanan Meksikalı Adriana Jimenez, Rhiannan Iffland’ı yerinden edip genel klasmanda yine 20 puan farkla zirveye yerleşti. Mostar’da ikinci olan Iffland ise ikinci sıraya düştü. Genel klasmanda üçüncü sırada ise Britanyalı Jessica Macaulay yer alıyor.

Red Bull Cliff Diving’de heyecan, Bosna Hersek’in ardından 23 Eylül’de İtalya’ya taşınacak ve renkli kasaba Polignano a Mare’deki yarışla son bulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Red Bull Tarihi Mostar Köprüsü

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