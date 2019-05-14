FİNANS

Red Bull Flick'te final heyecanı

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 11:36 | Son Güncelleme

Red Bull Flick'in ilk şampiyonu, 18 Mayıs Cumartesi günü Hasköy İplik Fabrikası’nda gerçekleştirilecek büyük finalde belli olacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en rekabetçi CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick'in, ilk şampiyonunu bulmak için çıktığı yolda final zamanı geldi.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, tüm oyunseverlerin, köklü oyun CS:GO’da 2'ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele ettikleri Red Bull Flick'te play-off turu sonunda büyük finale yükselen 8 takım belli oldu.

Oyunseverler, yıllara meydan okuyan oyun Counter Strike'ta 2'ye 2 formatında Türkiye’nin en iyisi olmak için mücadele ederken, AOC Gaming partnerliğiyle gerçekleştirilen Red Bull Flick’te 32 takımın yer aldığı play-off turu nefesleri kesti.

Play-off turunu geçmeyi başaran 8 takım, 18 Mayıs'ta Hasköy İplik Fabrikası'nda gerçekleştirilecek büyük finalde mücadele etme hakkını kazandı.

Oyunseverler, hem ünlü yayıncılarla tanışma fırsatı yakalayacak hem de düzenlenecek wild card turnuvasında kendi hünerlerini sergileme fırsatı bulacak.

Red Bull Flick’in play-off turu ve monitörlerini AOC Gaming’in sağladığı final sahnesindeki mücadele Red Bull’un Twitch kanalı twitch.tv/redbulltr’den naklen yayınlanacak.

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flick Redbull

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