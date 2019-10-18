"Red Bull Music Festival İstanbul" 10 bin kişiyi ağırladı

İSTANBUL (AA) - Red Bull Music Festival İstanbul, 1-15 Ekim'de 5 farklı konsept gece ile 6 ayrı mekanda, yaklaşık 10 bin müzikseveri ağırladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikinci kez düzenlenen festival kapsamında aralarında, Ceza, Kabus Kerim, Erci E., Kamufle, Khontkar, Ata Kak, Demdike Stare, Stellar om Source, Ammar 808, Laurel Halo, Kode9 gibi birçok önemli yerli ve yabancı sanatçı yer aldı. Festivale 15 gün boyunca ev sahipliği yapan Akaretler 37-39 adresindeki Red Bull House of Music ise, sergi, söyleşiler, canlı radyo performansları aracılığıyla hem sanatçılar hem de müzikseverleri konuk etti. Red Bull'un müzikteki yenilikçi misyonunu yansıtan etkinlik, İstanbul’a benzersiz bir festival anlayışı getirdi. Dünyanın pek çok şehriyle birlikte İstanbul’da da geçen yıl ilk kez düzenlenen ve müzikseverlere özgün müzikal deneyimler sunan Red Bull Music Festival İstanbul, 1-15 Ekim'de 10 bin müzikseverle buluştu. 5 benzersiz konsept ile 15 güne ve 6 ayrı mekâna yayılan festival, Red Bull’un müzikteki yenilikçi misyonunu yansıttı.

Festivale ev sahipliği yapan Red Bull House of Music Akaretler No: 37-39 adresinde, 15 gün boyunca radyo programları, söyleşiler ve ortak çalışma alanları ile sanatseverleri ağırladı. Ceza, Nükhet Duru, Ayben, Baneva, Can Bonomo gibi sanatçıları misafir eden Red Bull House of Music, bunlara ek olarak Ebru Yıldız, Aylin Güngör ve Steve Gullick’in eserlerinin yer aldığı karma bir fotoğraf sergisi ile sanatseverleri ücretsiz olarak konuk etti. 3 Ekim Perşembe günü konsept gecelerin ilki Alpha Beat Night ile Feriye’de Boğaz'ın manzarasında dans müziği ve rap'i kendi meşrebinde harmanlayan Ata Kak’ın yanı sıra Ammar 808 ve Undomondo, müzikseverlere modern Afrika ezgileriyle dolu bir gece yaşattı. 4 Ekim Cuma akşamı Borusan Müzik Evi’nde yapılan Aposynthesis Night modern çağda yeni müzik tarzlarının doğuşuna imkan veren synthesizer’ı başrole taşıdı. Bu özel gecede synthesizer müziğinin deneysel ve özgün örnekleri, dünyaca tanınmış müzisyenler; Demdike Stare, Christelle Gualdi’nin solo projesi Stellar Om Source, Lucrecia Dalt ve geçen yıl Türkiye’den Red Bull Music Academy için seçilen üç isimden biri olan Akkor’un performansları ile meraklısıyla buluşturdu.