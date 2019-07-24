Red Bull Neymar Jr's Five'ta dünya şampiyonu Macaristan

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü futbolcu Neymar Jr’ın ismiyle düzenlenen sokak futbolu turnuvası Red Bull Neymar Jr’s Five’ta karma takımlarda dünya şampiyonu Macaristan oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, geçmişte mahalle aralarında oynanan sokak futbolu heyecanını yeniden yaşatmak için dünyanın dört bir yanında Red Bull tarafından düzenlenen Red Bull Neymar Jr's Five'ta dünya şampiyonları belli oldu.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 49 ülkede yapılan elemelerde ülke şampiyonu olan takımlar Brezilya'nın Praia Grande şehrinde dünya şampiyonu olmak için karşılaştı. Karma takımlar finalinde İspanya’yı 2-0 yenen Macaristan, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Kadınlarda ise şampiyon, finalde Japonya'yı 1-0 ile geçen Slovakya oldu.

Bu yıl Erzurum'un ev sahipliğinde gerçekleşen Türkiye Finali'nde şampiyon olarak Brezilya'ya gitme hakkını kazanan ETÜ SBF takımı, İtalya, Kanada, Katar ve Ukrayna'nın bulunduğu B grubunda mücadele etti.

Red Bull Neymar Jr’s Five Türkiye Şampiyonu ETÜ SBF, grubun ilk karşılaşmasında Kanada'yı 5-0 yenerek turnuvaya çok iyi başlasa da finallere grup aşamasında veda etti.