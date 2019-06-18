FİNANS

Red Bull Reign'e milli takım damgası

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 12:05 | Son Güncelleme

Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nda yeni sezon ilk eleme turnuvası İstanbul Caddebostan'da yapıldı - "Red-Light" isimli 3x3 milli takım, İstanbul elemelerinin şampiyonu oldu

İSTANBUL (AA) - Red Bull ile Türkiye Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nda yeni sezon ilk eleme turnuvası İstanbul Caddebostan'da gerçekleştirildi.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, sokak basketboluna olan ilgiyi artırmak için düzenlenen Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu'nda yeni sezon başladı.

5 eleme turnuvasının ilki olma özelliğine sahip meydan okumada, Avrupa Oyunları'na katılacak "Red-Light" isimli 3x3 milli takım, İstanbul elemelerinin şampiyonu oldu.

Türkiye Şampiyonu'nun 20 Temmuz'da oynanacak finallerle belli olacağı Red Bull Reign'de ikinci eleme ise 28-30 Haziran'da İzmir Bostanlı'da yapılacak.

Türkiye şampiyonu takım, Kanada'da düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali'nde diğer ülke şampiyonları ile dünya şampiyonu olmak için mücadele etme hakkı kazanacak. Kayıtlar, RedBull.com/3x3 adresinde devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Red Light oyuncusu Anıl Uğur, 3x3 basketbolun hızla geliştiğini belirterek, "3-4 yıldır hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok turnuvaya katıldık. Bu organizasyonların bir kısmı da milli takım turnuvasıydı. TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nu bu anlamda değerlendirdiğimizde kalitenin çok yüksek olduğunu belirtmem lazım. İstanbul elemesinde bunu görebildik. Bu elemeden galip ayrılmak ise bizim için büyük bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

Popüler basketboldan farklı olarak yarı saha ölçülerinde oynanan 3x3 basketbol, son yıllarda yapılan atılımlarla büyük bir izleyici kitlesine kavuştu. Basketbolun daha dinamik olan hali 3x3'te, 3 oyunculu iki takım standart bir yarı saha içerisinde karşılaşıyor.

3x3 basketbol, uluslararası yarışma formatında ilk defa profesyonel bir şekilde 2010 yılında Singapur'da düzenlenen Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda yer aldı ve sonrasında yıllık bazda düzenlenen 3x3 dünya turu ile kendine sağlam bir yer edindi.

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Red Bull

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