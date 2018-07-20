Red Bull Shape Shifters'ta Joker zamanı

İSTANBUL (AA) - Red Bull Shape Shifters’ta yeni sezon etkileyici dönüşümlerle devam ediyor.
Red Bull açıklamasına göre, Redbull.com’un ilgi çeken serisi Red Bull Shape Shifters’ın son konuğu ünlü YouTube ve Twitch yayıncısı Cantuğ Özsoy oldu. "Unlost" adıyla yayın yapan Özsoy, popüler karakter Joker’e dönüştü.
Yaşanan dönüşümün altında ise ünlü fotoğrafçı Mehmet Turgut’un imzası var.
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