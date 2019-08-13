Red Bull sporcusu Alexander Titarenko'dan, Halfeti şovu

İSTANBUL (AA) - Freerun sporunun dünya temsilcilerinden Red Bull sporcusu Alexander Titarenko, Halfeti'de şov yaptı.

Red Bull'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin "Saklı Cenneti" Halfeti, Alexander Titarenko'nun performansına ev sahipliği yaptı.

Son yılların yükselen sporlarından freerun sporunun dünyadaki en iyilerinden Red Bull sporcusu Alexander Titarenko, doğal güzelliği ve büyük bölümü sular altında kalan Halfeti'de boş evlerin çatılarından ve binaların arasından akrobatik hareketlerle geçerek performans sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alenxander Titarenko, Halfeti'nin muhteşem atmosferinden çok etkilendiğini belirterek, "Freerun sporcuları sanatçılar gibidir. Şehrin atmosferini hissederek ve doğasının bir parçası olarak, performansımız o şehrin kimliğini yansıtır. Benim de amacım Halfeti'de bunu gerçekleştirmekti. Halfeti'nin benzersiz tarihi dokusuna hayran kaldım ve bu bana ilham verdi. Umarım yine bir gün burada performans gösterme şansım olur." ifadelerini kullandı.

