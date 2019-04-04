FİNANS

Red Bull Uçuş Günü başvuruları 10 Nisan'da sona eriyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.04.2019 11:50 | Son Güncelleme

Uçuş Günü, 30 Haziran'da Caddebostan sahilde yapılacak

İSTANBUL (AA) - Birincinin pilotluk eğitimi ile ödüllendirileceği Red Bull Uçuş Günü başvuruları, 10 Nisan'da sona eriyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamayla, şirket, 6 yıl aradan sonra 30 Haziran'da Caddebostan sahilinde İstanbul’u tekrar kanatlar altına almaya hazırlanan 4. Red Bull Uçuş Günü için son çağrısını yaptı.

Uçuş Günü'nde, dörder kişilik takımlar, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla uçmaya çalışacak ve izleyenler için unutulmaz görüntülere sahne olacak.

Amatör uçuş tutkunlarını bir araya getirecek 4. Red Bull Uçuş Günü’ne başvuruların geçerli olması ve yarışmaya hak kazanılması için son haftaya da girildi. Katılımcıların, "Türkiye’nin en büyük" Uçuş Günü'nü kaçırmamaları için uçuş aracı taslak çizimlerini 10 Nisan’a kadar redbull.com/ucusgunu adresine yüklemeleri gerekiyor.

Uçuş aracının çizimleri siteye kolayca yüklenebiliyor. Başvuru adımlarını tamamlayarak taslak çizimleri gönderenler arasından seçilecek en iyi 40 takım, 4. Red Bull Uçuş Günü'nde unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayacak.

- Birincilik ödülü pilotluk eğitimi

Red Bull Uçuş Günü’nde jüriyi etkileyerek birinci olan takım, pilotluk hayaline bir adım daha yaklaşarak pilotluk eğitimi ödülü kazanacak.

Organizasyonda ikinci olan takım Red Bull Air Race'i yerinde izleme ve Red Bull Air Race uçağı ile deneyim yaşama, üçüncü olan takım ise Salzburg Hangar-7'de Flying Bulls ile Uçuş Deneyimi şansına kavuşacak.

Tasarladıkları insan gücüyle çalışan uçuş aracı ile en uzağa uçmayı başaran takım ise dünya turu bileti özel ödülünü kazanacak.

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Şubat’ta yüzde 48.8 azaldıTrafiğe kaydı yapılan araç sayısı Şubat’ta yüzde 48.8 azaldı
THY Genel Müdürü Ekşi'den, TAV CEO'su Şener'e veda ziyaretiTHY Genel Müdürü Ekşi'den, TAV CEO'su Şener'e veda ziyareti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Red Bull Uçuş Günü

En Çok Okunan Haberler

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne?

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

YSK Başkanı Güven'den yeni açıklama!

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

İBB başkanı açıkladı! 15 gün ücretsiz olacak

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Ödemeler 30 Nisan'da

Ödemeler 30 Nisan'da

Ekonomistlerden enflasyon değerlendirmesi

Ekonomistlerden enflasyon değerlendirmesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ISTAC, TÜRKİNŞA işbirliği ile müteahhitleri tahkimin avantajlarında buluşturacak

ISTAC, TÜRKİNŞA işbirliği ile müteahhitleri tahkimin avantajlarında buluşturacak

Bebek ve çocuklara özel zeytinyağı üretildi

Bebek ve çocuklara özel zeytinyağı üretildi

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Şubat’ta yüzde 48.8 azaldı

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Şubat’ta yüzde 48.8 azaldı

THY Genel Müdürü Ekşi'den, TAV CEO'su Şener'e veda ziyareti

THY Genel Müdürü Ekşi'den, TAV CEO'su Şener'e veda ziyareti

Prof. Dr. Sinan Alçın: Fiyat kontrolleri enflasyonu 2 puan düşük gösterdi

Prof. Dr. Sinan Alçın: Fiyat kontrolleri enflasyonu 2 puan düşük gösterdi

Prof. Dr. Emre Alkin: Kalıcı tedbirler alalım ki enflasyon kontrolden çıkmasın 

Prof. Dr. Emre Alkin: Kalıcı tedbirler alalım ki enflasyon kontrolden çıkmasın 

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.