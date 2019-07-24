FİNANS

Red Bull Uçuş Günü, İstanbul’u "kanatlar altına" alacak

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2019 11:30 | Son Güncelleme

Red Bull Uçuş Günü'nde unutulmaz anları Burcu Esmersoy ve Emre Karayel sunacak

İSTANBUL(AA) - Red Bull Uçuş Günü’nde ekranların sevilen iki ismi; Burcu Esmersoy ve Emre Karayel de etkinlik alanında canlı sunumlarıyla yer alacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, dünya çapında birçok ülkede düzenlenen ve büyük ilgi gören Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos Pazar günü Caddebostan Plajı’nda İstanbul’u kanatlar altına alacak.

Etkinlikte birbirinden yaratıcı el yapımı uçuş araçlarıyla denize uçacak olan takımları, seyirciye takdim edecek isimler de belli oldu.

Türkiye’nin en eğlenceli uçuş gününün sunuculuğunu televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Burcu Esmersoy ve Emre Karayel üstlenecek.

40 cesur takımın yenilikçi ve farklı el yapımı uçuş araçları ve sahne şovları ile unutulmaz anların yaşanacağı etkinlikte; Esmersoy ve Karayel renkli sunumları ile yer alarak eğlenceyi katlayacak.

İki sunucuya, Türkiye’nin duayen DJ'lerinden setleri ve parça seçimleriyle kitlelere yön veren, sesi imzası olarak tanınan Cem Nadiran (DJ Funky C), olimpiyat oyunları tarihindeki ilk ve tek Türk sunucu Mustafa Özben, Türkiye'de gerçekleşen ralli, rüzgar sörfü, basketbol dünya ve Avrupa şampiyonaları organizasyonlarının sıra dışı sunucusu Selim Yeğin eşlik edecek.

Yarışmacıların uçuş araçlarına uyumlu olacak kostümleri, sahne şovları ve birbirinden ünlü isimlerle; ücretsiz olarak seyredilebilen etkinlik festival tadında geçecek.

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Red Bull Uçuş Günü

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