İSTANBUL (AA) - Büyük ödülü pilotluk eğitimi olan Red Bull Uçuş Günü için uçuş aracı taslak çizimlerinin 1 Nisan'a kadar Red Bull'un internet sitesine yüklenmesi gerekiyor.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran'da Caddebostan sahilinde gerçekleştirilecek 4. Red Bull Uçuş Günü, 6 yıl aradan sonra İstanbul'u tekrar kanatlar altına almaya hazırlanıyor.

Dörder kişilik takımların, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metre yüksekliğindeki rampadan suya atlayarak eğlencenin ve rekabetin bir arada yaşanacağı, izleyenler için unutulmaz görüntülere sahne olacak etkinlik, kısa sürede büyük bir katılımcı ilgisi ile karşılaştı.

Şubat ayı içinde duyurulan etkinliğe şimdiden 10 bini aşkın takım başvuru yaptı. Yarışmacıların, başvurularını tamamlaması için uçuş aracı taslak çizimlerini 2 hafta içinde sisteme yüklemeleri gerekiyor. Başvuruların geçerlilik kazanması için gerekli olan uçuş aracı çizimleri, 1 Nisan'a kadar redbull.com/ucusgunu adresine yüklenebiliyor.

- Uçuş aracının taslak çizimi şart