Red Bull Uçuş Günü'nde birinciyi ünlüler belirleyecek

İSTANBUL(AA) - 4. Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi, Müge Boz, Yağmur Sarıoğlu, İbrahim Selim, İlayda Alişan, Ogeday Girişken, Muhammed Yılmaz ve Red Bull sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı ile Kübra Dağlı’dan oluşan jüri belirleyecek.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, altı yıl aradan sonra 4 Ağustos'ta Caddebostan Plajı’nda İstanbul’u kanatlar altına almaya hazırlanan 4. Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi belirleyecek jüri kadrosu belli oldu.

Dünya çapında birçok ülkede düzenlenen ve büyük ilgi gören Türkiye’nin en büyük uçuş gününde, dörder kişilik 40 takım, kendi tasarladıkları birbirinden yaratıcı el yapımı uçuş araçlarıyla uçmaya çalışacak.

Yarışmacıların aynı zamanda uçuş araçlarına uyumlu olacak eğlenceli kostümleri ve sahne şovları ile rampadan denize uçacağı organizasyonun jüri koltuğunda ise sunucu Müge Boz, oyuncu İbrahim Selim, Çukur dizisindeki rolüyle beğeni toplayan oyuncu İlayda Alişan oturacak.

- Uçuş ve spor dünyasından önemli isimler de burada

Verilen bilgiye göre, en yaratıcı el yapımı uçuş araçlarını serin sularla buluşturacak takımların performanslarını oylayacak jüride ayrıca; pilotluk mesleğini profesyonel olarak sürdüren ve havacılık kariyerini savaş uçağına kadar çıkaran Yağmur Sarıoğlu, Survivor şampiyonu Ogeday Girişken ve havacılık dünyasının yakından tanıdığı uçak mühendisi ve sosyal medya fenomeni Muhammed Yılmaz yer alacak.

Son olarak Dünya ve Avrupa şampiyonu, jimnastiğin genç yeteneği Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ile Türkiye'nin en yetenekli tekvando temsilcilerinden Red Bull sporcusu Kübra Dağlı da yarışmacıları değerlendirecek.

