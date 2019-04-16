FİNANS

Red Bull Uçuş Günü'nde yarışacak takımlar belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 11:32 | Son Güncelleme

İstanbul’u tekrar kanatlar altına almaya hazırlanan 4. Red Bull Uçuş Günü’nde yarışacak 40 takım belirlendi

İSTANBUL (AA) - Birincinin pilotluk eğitimi ile ödüllendirileceği Red Bull Uçuş Günü’nde yer alma hakkı kazanan 40 takım belirlendi.

Red Bull'dan yapılan açıklamayla, şirket, 6 yıl aradan sonra 30 Haziran'da Caddebostan sahilinde İstanbul’u tekrar kanatlar altına almaya hazırlanan 4. Red Bull Uçuş Günü’nde yarışacak takımlar belli oldu.

Türkiye'nin en büyük uçuş gününde, dörder kişiden oluşan ve çizimleri, aralarında uçak mühendisleri ve tasarımcıların olduğu uzman jüri tarafından beğenilen 40 takım, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla yüz binlerce kişinin önünde uçmaya çalışacak.

Amatör uçuş tutkunlarını bir araya getirecek 4. Red Bull Uçuş Günü’ne katılmaya hak kazanan takımların birbirinden yaratıcı uçuş aracı taslak çizimlerine “redbull.com/ucusgunu” adresinden erişilebiliyor.

- Birincilik ödülü pilotluk eğitimi

Red Bull Uçuş Günü’nde jüriyi etkileyerek birinci olan takım, pilotluk hayaline bir adım daha yaklaşarak pilotluk eğitimi ödülü kazanacak.

Organizasyonda ikinci olan takım Red Bull Air Race'i yerinde izleme ve Red Bull Air Race uçağı ile deneyim yaşama, üçüncü olan takım ise Salzburg Hangar-7'de Flying Bulls ile Uçuş Deneyimi şansına kavuşacak.

Tasarladıkları insan gücüyle çalışan uçuş aracı ile en uzağa uçmayı başaran takım ise dünya turu bileti özel ödülünü kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Red Bull Uçuş Günü

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