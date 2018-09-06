Reeder'ın hedefi yılda 6 milyon akıllı cep telefonu üretmek

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Yerli akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder'ın Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, hedeflerinin yılda 6 milyon akıllı cep telefonu üretmek olduğunu söyledi.

Türkiye'nin akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder'ın Samsun'da açtığı, ilk etapta 180 kişinin istihdam edildiği fabrikada üretim bandı dönmeye başladı.

Saral, AA muhabirine, 2009 yılında e-kitap okuyucu ile sektöre giriş yaptıklarını daha sonra akıllı tablet ve cep telefonu ile dizüstü bilgisayar ürettiklerini belirtti.

Samsun'da açtıkları fabrikayı kısa sürede büyütmeyi hedeflediklerini vurgulayan Saral, gelecek yıllarda fabrikada kapasite artırımına gideceklerini vurguladı.

Türk tüketicisinin teknolojiye ilgi ve ihtiyaç duyduğuna işaret eden Saral, şöyle devam etti:

"Şu on yıllık serüvende, o ilgi ve ihtiyaç her zaman tam anlamıyla karşılanmadı. Karşılanmadığı noktada biz vardık. Şu anda Türkiye'de en çok satılan tablet bilgisayar modeli Reeder marka. Çünkü biz en uygun fiyatlı, gençlerin, çocukların android işletim sistemiyle bütün uygulamaları kullanabileceği, hatasız, kusursuz çalışan, problem yaşadığında bir telefonun ucunda müşteri hizmetleriyle konuşabileceği ciddiyette bir organizasyon kurduk, ürünü geliştirdik. O ürün de Türkiye'nin en çok satılan ürünü oldu."