Reel efektif döviz kuru endeksi 77.1 ile en düşük düzeye geriledi

İstanbul, 4 Temmuz (DHA) - Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) liradaki değer kaybına bağlı olarak, Haziran ayında 77.1 ile veri tarihinin en düşük düzeyine indi.

Merkez Bankası tarafından yayınlanan endeks, yayımlanmaya başladığı Ocak 2003'te 89.55 düzeyindeydi.

Merkez Bankası geçen ay 77.85 olarak açıkladığı Mayıs değerini de 78.23 düzeyine revize etti.

Endeks, Ocak ayındaki 85.85 düzeyinden, Şubat'ta 85.19, Mart'ta 83.86, Nisan'da 81.98 düzeylerine geriledi.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Denklemde reel efektif kurun azalışı, TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor. (Tablo)

