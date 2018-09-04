Reel efektif döviz kuru endeksi ağustosta geriledi

İSTANBUL (AA) - Reel efektif döviz kuru endeksi, ağustosta TÜFE bazında 64,82'ye geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ağustosta bir önceki aya kıyasla 11,04 puan azalarak 64,82'ye geriledi. Endeks, temmuz ayında 75,86 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi ise ağustosta bir önceki aya göre 8,51 puan azalışla 79,81'den 71,30'a geriledi.

Türk lirasının değeri, ağustosta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 24,87 puan ve Yİ-ÜFE bazında 18,40 puan azaldı.

