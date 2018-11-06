Reel efektif döviz kuru endeksi ekimde yükseldi

İSTANBUL (AA) - Reel efektif döviz kuru endeksi, ekimde TÜFE bazında 7,54 puan artarak 69,03'e yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ekimde bir önceki aya kıyasla 7,54 puan artarak 69,03'e çıktı. Endeks, eylül ayında 61,49 düzeyinde bulunuyordu.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de ekimde bir önceki aya göre 6,63 puan artışla 70,59'dan 77,22'ye yükseldi.
Türk lirasının değeri, ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 19,17 puan ve Yİ-ÜFE bazında 9,51 puan azaldı.
Son dakika: İş adamı Abdullah Tivnikli hayatını kaybetti
Yeni dönem başladı! Fahiş fiyatlar cepten tespit edilecek
Litresi 10 milyon dolar İş adamları onun için bir araya geldi
İtalya'dan zeytin sıkma makinesi istedi, gelmeyince kendisi üretti
Dolar ne kadar? 6 Kasım dolar kuru yorumları
İndirimler üst üste geldi! Hangi araç ne kadar oldu?
Gümrüklerde binlerce araç bekliyor!
Döviz mevduatları dolardaki düşüşle 91 milyar lira eridi
Bakan Albayrak'tan enflasyon açıklaması
Halkbank hisselerinde hareketlilik
Ferit Şahenk'ten 'ülkeyi terk etti' iddialarına yanıt
Okuyucu Yorumları 0 yorum