Reel efektif döviz kuru endeksi martta azaldı

İSTANBUL (AA) - Reel efektif döviz kuru endeksi, martta TÜFE bazında 2,11 puan azalarak 75,15'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında martta bir önceki aya kıyasla 2,11 puan azalarak 75,15'e indi. Endeks, şubat ayında 77,26 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, martta bir önceki aya göre 1,85 puan azalarak 82,84'ten 80,99'a geriledi.

Türk lirasının değeri, martta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 9,90 puan ve Yİ-ÜFE bazında 3,18 puan azaldı.

