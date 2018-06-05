Reel efektif döviz kuru endeksi mayısta geriledi

İSTANBUL (AA) - Reel efektif döviz kuru endeksi, geçen ay TÜFE bazında 77,85'e geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında mayısta bir önceki aya kıyasla 3,67 puan azalarak 77,85'e geriledi. Endeks, nisan ayında 81,52 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi de mayısta bir önceki aya göre 1,61 puan azalışla 83,08'den 81,47'ye indi.

Türk lirasının değeri, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 13,55 puan ve Yİ-ÜFE bazında 9,79 puan azaldı.

