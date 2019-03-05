Reel efektif döviz kuru endeksi şubatta arttı

İSTANBUL (AA) - Reel efektif döviz kuru endeksi, şubatta TÜFE bazında 1,5 puan artarak 77,24'e çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında şubatta bir önceki aya kıyasla 1,5 puan artarak 77,24'e yükseldi. Endeks, ocak ayında 75,74 düzeyinde bulunuyordu.

Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi, şubatta bir önceki aya göre 1,58 puan artarak 80,90'dan 82,48'e çıktı.

Türk lirasının değeri, şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 9,25 puan ve Yİ-ÜFE bazında 2,62 puan azaldı.

