Reel efektif döviz kuru endeksi temmuzda geriledi

İSTANBUL (AA) - Reel efektif döviz kuru endeksi, temmuzda TÜFE bazında 76,01'e geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, 2003=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında temmuzda bir önceki aya kıyasla 1,02 puan azalarak 76,01'e geriledi. Endeks, haziran ayında 77,03 düzeyinde bulunuyordu.
Yİ-ÜFE bazında reel efektif döviz kuru endeksi ise temmuzda bir önceki aya göre 0,06 puan artışla 80,42'den 80,48'e çıktı.
Türk lirasının değeri, temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE bazında 13,6 puan ve Yİ-ÜFE bazında 9,55 puan azaldı.
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