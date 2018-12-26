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Reel Kesim Güven Endeksi aralıkta geriledi

FİNANS HABERLERİ  | 26.12.2018 15:07 | Son Güncelleme

Reel Kesim Güven Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 91,5 oldu

İSTANBUL (AA) - Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), aralıkta bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 91,5 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, aralıkta RKGE, bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak 92,8'den 91,5 seviyesine geriledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi kasımda (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,9 puan artarak 97,7 puan seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan
anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki ihracat
sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam
istihdam miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki üretim hacmi, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit
sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bildirenler ile ihracat sipariş miktarında artış
bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan
seyir ise güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre
zayıfladı. Mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki
değerlendirmelerin ise güçlendi.

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- ÜFE beklentisi azaldı

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bekleyenler ile ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler
lehine olan seyir güçlenerek devam etti. İç piyasa sipariş miktarında azalış bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü
beklentiler güçlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan
seyir zayıfladı. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentileri ise güçlendi. Gelecek on iki
aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 3,2 puan azalarak yüzde 24,9 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu
belirtenlerin oranı yüzde 8'e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 69,2'ye, daha kötümser
olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 22,8'e yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
reel kesim güven endeksi RKGE

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