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Reel Kesim Güven Endeksi ekimde azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 15:03 | Son Güncelleme

Reel Kesim Güven Endeksi, ekimde bir önceki aya göre 2 puan azalarak 87,6 oldu - Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 0,7 puan artarak 91,1 puan seviyesinde gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), ekimde bir önceki aya göre 2 puan azalarak 87,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, ekimde RKGE, bir önceki aya göre 2 puan azalarak 87,6 seviyesine geriledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,7 puan artarak 91,1 puan seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan
anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Gelecek üç aydaki ihracat sipariş
miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve
mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre
güçlendi, iç piyasa ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul
mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlenerek devam
etti.

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- ÜFE beklentisi yükseldi

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin olarak bir önceki ayda azalış
bekleyenler lehine olan seyir güçlendi. İhracat sipariş miktarına ilişkin artış bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin azalış yönlü beklentiler bir önceki ay
seviyelerinde devam etti, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentiler ise güçlendi.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir zayıflayarak devam etti. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentileri zayıfladı. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 6,2 puan artarak yüzde 28,2 seviyesinde gerçekleşti.

Ankete katılan iş yerlerinin yüzde 45,5'i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını, yüzde 20,2'si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti. Bu faktörü sırasıyla mali imkansızlıklar, ham madde-ekipman yetersizliği, iş gücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi.

Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış bildirenler
lehine olan seyir güçlenerek devam etti.

Avrupa Birliği içindeki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler zayıfladı. Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü
değerlendirmeler ise yerini artış yönlü değerlendirmelere bıraktı.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu
belirtenlerin oranı yüzde 6,5'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 53,4'e yükselirken, daha kötümser
olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 40,1'e geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) TCMB

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