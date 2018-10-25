Reel Kesim Güven Endeksi ekimde azaldı

İSTANBUL (AA) - Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), ekimde bir önceki aya göre 2 puan azalarak 87,6 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, ekimde RKGE, bir önceki aya göre 2 puan azalarak 87,6 seviyesine geriledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 0,7 puan artarak 91,1 puan seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan

anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi. Gelecek üç aydaki ihracat sipariş

miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve

mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre

güçlendi, iç piyasa ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyir ise zayıfladı.