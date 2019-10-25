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Reel Kesim Güven Endeksi ekimde yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2019 10:43 | Son Güncelleme

Reel Kesim Güven Endeksi, ekimde bir önceki aya göre 2,1 puan artışla 100,9 seviyesine ulaştı

İSTANBUL (AA) - Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), ekimde bir önceki aya göre 2,1 puan artarak 100,9 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, RKGE, ekimde bir önceki aya göre 2,1 puan artarak 98,8 seviyesinden 100,9'a yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, "son üç aydaki toplam sipariş miktarı", "mevcut mamul mal stoku", "mevcut toplam sipariş miktarı", "sabit sermaye yatırım harcaması" ve "gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı" başlıkları altındaki değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkiledi.

Öte yandan gelecek üç aya yönelik üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarı beklentileri ile genel gidişat değerlendirmelerinin endeks üzerindeki etkisi azalış yönünde oldu.

Mevsimsellikten Arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RGKE-MA) ise ekimde bir önceki aya göre 4,5 puan artarak 104,2 puana çıktı.

- Gelecek üç ayda istihdamda artış beklentileri güçlendi

Son üç aya yönelik değerlendirmelere bakıldığında, üretim hacminde eylülde azalış bildirenler lehine olan seyir, ekimde artış bekleyenler lehine döndü. İç piyasa sipariş miktarında azalış beklentileri zayıflarken, ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında, mevcut mamul
mal stoklarının seviyesinin ise mevsim normallerinin üzerinde olduğu değerlendirmeleri zayıflayarak
devam etti.

Gelecek üç ayda üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. İç piyasa sipariş miktarında gelecek 3 ayda azalış bekleyenler lehine olan seyir ise artış bildirenler lehine döndü.

Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü
beklentiler güçlenerek devam etti.

- ÜFE beklentisi yüzde 16,2'ye geriledi

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış yaşandığını bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentileri de güçlenerek devam etti.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) beklentisi bir önceki aya göre 2,2 puan azalarak yüzde 16,2 seviyesinde
gerçekleşti.

Bu yılın ekim ayında, ankete katılan iş yerlerinin yüzde 43,4'ü üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 21,2'si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu bildirdi. Talep yetersizliğini sırasıyla ham madde ve ekipman ile iş gücü yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler izledi.

Son üç ayda yurt içi ve Avrupa Birliği içindeki
yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü bildirimler bir önceki döneme göre zayıfladı. Öte yandan son üç ayda Avrupa Birliği
dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler ise güçlendi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, ekimde bir önceki aya kıyasla daha iyimser olanların oranı yüzde 13,2'ye ve daha kötümser olanların oranı yüzde 17,3'e yükselirken, beklentilerinin aynı kaldığını bildirenlerin oranı yüzde 69,5'e geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
imalat sanayi reel kesim güven endeksi TCMB

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