FİNANS

Reel kesim güven endeksi Haziran'da 5.3 puan azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 18:47 | Son Güncelleme

Reel kesim güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre 5.3 puan azalarak 104.6 düzeyine geriledi.

İstanbul, 25 Haziran (DHA) - Reel kesim güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre 5.3 puan azalarak 104.6 düzeyine geriledi.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stoku miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, gelecek üç aydaki toplam
istihdam miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir" denildi.
Merkez Bankası'nın verilerine göre, mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 4.2 puan azalarak 102.5 puan düzeyine indi.
Açıklamada, "Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı gözlenmektedir" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:
"Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlenerek devam ettiği, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıfladığı görülmektedir.
"Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarına ilişkin olarak bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin zayıflayarak devam ettiği gözlenmektedir.
"Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı görülmektedir.
"Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği gözlenmektedir.
"Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlendiği görülmektedir.
"Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1.4 puan artarak yüzde 13.7 seviyesinde gerçekleşmiştir.
"İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 7.6'ya, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 23.4'e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 69.0'a geriledi."

PARTNERHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldilerHerkes onlara hayran! Bursa'da dünyaya geldiler
İMSAD, Ferdi Erdoğan: Ekonomideki sorunlara öncelik verilmeliİMSAD, Ferdi Erdoğan: Ekonomideki sorunlara öncelik verilmeli
TMB: Belirsizliklerin ortadan kalkması ikinci yarının kazanılmasıdırTMB: Belirsizliklerin ortadan kalkması ikinci yarının kazanılmasıdır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

24 Haziran seçimi öncesi 'MHP barajı geçerse anırırım' diyen Yaşar Okuyan'ın açıklaması olay oldu

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Hükümet Sözcüsü Bozdağ tarih verdi

Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü

Seçim bitti, gözler ekonomi vaatlerine döndü

15-20 gün içerisinde patates ve soğan 1-1,5 lira olacak

15-20 gün içerisinde patates ve soğan 1-1,5 lira olacak

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Dolar ne kadar oldu? Doların seçimlere ilk tepkisi

Göktaşı umut kapısı oldu

Göktaşı umut kapısı oldu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İNTES / Koloğlu: Kamu ve özel sektör olarak yatırımlara odaklanacağız

İNTES / Koloğlu: Kamu ve özel sektör olarak yatırımlara odaklanacağız

İMSAD, Ferdi Erdoğan: Ekonomideki sorunlara öncelik verilmeli

İMSAD, Ferdi Erdoğan: Ekonomideki sorunlara öncelik verilmeli

TMB: Belirsizliklerin ortadan kalkması ikinci yarının kazanılmasıdır

TMB: Belirsizliklerin ortadan kalkması ikinci yarının kazanılmasıdır

İhracat sektörü temsilcileri ekonomik istikrarın korunmasını istiyor

İhracat sektörü temsilcileri ekonomik istikrarın korunmasını istiyor

CNR / Erem: Yabancı sermaye gittiği gibi geri gelir

CNR / Erem: Yabancı sermaye gittiği gibi geri gelir

Denizlili iş insanlarından seçim sonrası 'uzlaşma' vurgusu

Denizlili iş insanlarından seçim sonrası 'uzlaşma' vurgusu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.