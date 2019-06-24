FİNANS

Reel Kesim Güven Endeksi haziranda yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 24.06.2019 10:26 | Son Güncelleme

Endeks, haziranda bir önceki aya göre 3,6 puan artarak 102,5 oldu

İSTANBUL (AA) - Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), haziranda bir önceki aya göre 3,6 puan artarak 102,5 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.

Buna göre, RKGE haziranda bir önceki aya göre 3,6 puan artarak 98,9 seviyesinden 102,5'e çıktı.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek
üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve mevcut
mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 4,9 puan artarak 99,6 seviyesinde çıktı.

- Gelecek 3 ayda istihdamda artış beklentileri zayıfladı

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan
seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı
gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak,
mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise
güçlenerek devam ettiği görüldü.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin
zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlendi. Gelecek on iki aydaki
sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin azalış yönlü beklentilerin artış bekleyenler lehine döndüğü, gelecek üç aydaki
istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıflayarak devam ettiği görüldü.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı gözlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de zayıflayarak devam ettiği görüldü. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 22,7 seviyesinde geriledi.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu
belirtenlerin oranı yüzde 9,6'ya, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 71,0'a yükselirken, daha kötümser
olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 19,4'e geriledi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Haziran’da 0.8 puan arttı (2)İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Haziran’da 0.8 puan arttı (2)
Sektörel güven endeksleri Haziran’da arttı (2)Sektörel güven endeksleri Haziran’da arttı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eel Kesim Güven Endeksi RKGE

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Liseliler Rusya'dan 5 madalyayla döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mısır rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürecek

Mısır rekoltesi çiftçinin yüzünü güldürecek

Süt ineklerini satıp manda yetiştiriciliğine yöneldi

Süt ineklerini satıp manda yetiştiriciliğine yöneldi

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Haziran’da 0.8 puan arttı (2)

İmalat sanayi kapasite kullanım oranı Haziran’da 0.8 puan arttı (2)

Sektörel güven endeksleri Haziran’da arttı (2)

Sektörel güven endeksleri Haziran’da arttı (2)

MB / Reel kesim güven endeksi Haziran’da 3.6 puan arttı (2)

MB / Reel kesim güven endeksi Haziran’da 3.6 puan arttı (2)

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.