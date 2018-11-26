FİNANS

Reel Kesim Güven Endeksi kasımda arttı

FİNANS HABERLERİ  | 26.11.2018 15:12 | Son Güncelleme

Reel Kesim Güven Endeksi, kasımda bir önceki aya göre 5,2 puan artarak 92,8 oldu - Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 5,7 puan artarak 96,8 puan seviyesinde gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), kasımda bir önceki aya göre 5,2 puan artarak 92,8 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, kasımda RKGE, bir önceki aya göre 5,2 puan artarak 87,6'dan 92,8 seviyesine çıktı.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi kasımda (RKGE-MA) bir önceki aya göre 5,7 puan artarak 91,1'den 96,8 puan seviyesine yükseldi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, genel gidişat, gelecek 3 aydaki üretim hacmi, gelecek 3 aydaki
ihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki toplam istihdam miktarı, mevcut mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş
miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, son 3 aydaki
toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler ise endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan
seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise artış
bildirenler lehine döndüğü gözlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul
mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak
devam ettiği görüldü.

\

- ÜFE beklentisi azaldı

Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarına ilişkin olarak bir önceki ayda azalış
bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı, ihracat sipariş miktarına ilişkin artış bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği
gözlendi. Gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek 3 aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü
beklentiler zayıflayarak devam etti.

Ortalama birim maliyetlerde, son 3 ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan
seyir zayıfladı. Gelecek 3 aydaki satış fiyatı artış beklentileri de geriledi. Gelecek 12
aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 28,1 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu
belirtenlerin oranı yüzde 12,4'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 65,2'ye yükselirken, daha kötümser
olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 22,4'e geriledi.

PARTNEREkranlardan sahnelere transfer olan ünlüler Ekranlardan sahnelere transfer olan ünlüler
Bursagaz'ın çalışmaları uluslararası kongrede anlatıldıBursagaz'ın çalışmaları uluslararası kongrede anlatıldı
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe ümitle bakıyoruzHazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe ümitle bakıyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
reel kesim güven endeksi

En Çok Okunan Haberler

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler Meclis'te

Morgan Stanley: EM'ler ayı piyasasından çıkabilir, dolar girebilir

Morgan Stanley: EM'ler ayı piyasasından çıkabilir, dolar girebilir

'Gayrimenkul Borsası'nın yurt dışında tanıtımı için çalışıyoruz'

'Gayrimenkul Borsası'nın yurt dışında tanıtımı için çalışıyoruz'

1 Aralık'ta başlıyor: Araç başı 50 lira

1 Aralık'ta başlıyor: Araç başı 50 lira

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasa mesajı

Bakan Albayrak'tan piyasa mesajı

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Rus tur operatörleri Türkiye’ye turlarında euro kullanacak

Rus tur operatörlerinin flaş Türkiye kararı!

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim!

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Efsane Cuma'dan 410 milyon liralık ciro

Efsane Cuma'dan 410 milyon liralık ciro

Bursagaz'ın çalışmaları uluslararası kongrede anlatıldı

Bursagaz'ın çalışmaları uluslararası kongrede anlatıldı

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe ümitle bakıyoruz

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Geleceğe ümitle bakıyoruz

Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı

Doğu Karadeniz’in en büyük çelik gemisinin yapımına başlandı

200 milyon dolarlık yatırım hedefi

200 milyon dolarlık yatırım hedefi

Jeotermale yatırım yaptı, hayal kırıklığı yaşadı

Jeotermale yatırım yaptı, hayal kırıklığı yaşadı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.