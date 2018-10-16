FİNANS

Reel kesim ve finans sektöründen ortak toplantı

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2018 16:22 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, uluslararası piyasalarda ve Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmeler, para ve sermaye piyasalarındaki son durum, reel ve finansal sektörün önerileri ve beklentileri değerlendirildi - TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Finansmana erişim başta olmak üzere kamuoyuna yansıyan bazı sıkıntıları görüşerek, Türkiye'nin ve Türk özel sektörünün menfaatleri doğrultusunda bunları nasıl çözebileceğimizi değerlendirdik"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın önderliğinde, reel kesim ve finans sektörünün temsilcilerini buluşturan ortak toplantı gerçekleştirildi. Hisarcıklıoğlu, toplantıda, finansmana erişim başta olmak üzere kamuoyuna yansıyan bazı sıkıntıları görüştüklerini belirterek, "Türkiye'nin ve Türk özel sektörünün menfaatleri doğrultusunda bunları nasıl çözebileceğimizi değerlendirdik." ifadesini kullandı.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen toplantıda, reel kesim ve finans sektörünün en üst düzey temsilcileri bir araya geldi ve gündemdeki konular detaylı olarak görüşüldü.

Uluslararası piyasalarda ve Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmelerin, para ve sermaye piyasalarındaki durumun, reel ve finansal sektörün önerileri ile beklentilerinin değerlendirildiği toplantıda, TBB'nin kredi kanallarının açık tutulması, vade ve fiyatlamalarda hassas davranılması, yapılandırma konularında aldığı tavsiye kararları, yeniden yapılandırma adımları, eylül sonunda başlatılan KOBİ Destek Kredisi Projesi ile konkordato uygulaması ele alındı.

- "Reel ve mali sektör aynı gemide"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hisarcıklıoğlu, toplantıyla reel sektör ve finans kesimi arasındaki diyalog mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Finansmana erişim başta olmak üzere kamuoyuna yansıyan bazı sıkıntıları görüşerek, Türkiye'nin ve Türk özel sektörünün menfaatleri doğrultusunda bunları nasıl çözebileceğimizi değerlendirdik. KOBİ'lerin ekonominin bel kemiğini meydana getirdiği bu dönemde, büyümenin tempolu ve istikrarlı olabilmesi için reel sektör ile mali sektörün aynı gemide yolculuk ettiğinin bilinciyle birlikte hareket edeceğine inanıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Aydın Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye Bankalar Birliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

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