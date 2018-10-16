Reel kesim ve finans sektöründen ortak toplantı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın önderliğinde, reel kesim ve finans sektörünün temsilcilerini buluşturan ortak toplantı gerçekleştirildi. Hisarcıklıoğlu, toplantıda, finansmana erişim başta olmak üzere kamuoyuna yansıyan bazı sıkıntıları görüştüklerini belirterek, "Türkiye'nin ve Türk özel sektörünün menfaatleri doğrultusunda bunları nasıl çözebileceğimizi değerlendirdik." ifadesini kullandı.

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen toplantıda, reel kesim ve finans sektörünün en üst düzey temsilcileri bir araya geldi ve gündemdeki konular detaylı olarak görüşüldü.

Uluslararası piyasalarda ve Türkiye ekonomisinde yaşanan son gelişmelerin, para ve sermaye piyasalarındaki durumun, reel ve finansal sektörün önerileri ile beklentilerinin değerlendirildiği toplantıda, TBB'nin kredi kanallarının açık tutulması, vade ve fiyatlamalarda hassas davranılması, yapılandırma konularında aldığı tavsiye kararları, yeniden yapılandırma adımları, eylül sonunda başlatılan KOBİ Destek Kredisi Projesi ile konkordato uygulaması ele alındı.