"Reel sektör olarak devletimizin ve hükümetimizin yanındayız"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Odası Başkanı (GTO) Tuncay Yıldırım, Türkiye ekonomisine yönelik spekülatif ataklara ilişkin, "Reel sektör olarak atılacak tüm adımlarda devletimizin ve hükümetimizin yanında olduğumuzun altını çizmek isteriz. Biliyoruz ki çözümün temeli birlik ve beraberliğimizde yatıyor. Bu noktada alınan ekonomik tedbirlerin de piyasaları rahatlatacağı aşikardır." ifadesini kullandı.

Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Türk lirasının açık saldırı altında olduğunun altını çizdi.

Türk lirasında yaşanan sert değer kaybının temelinde, ABD ile siyasi ve ticari anlamda yaşanan problemler olduğunu belirten Yıldırım, ABD'nin almış olduğu yaptırım kararının söz konusu stratejik müttefikliğin doğasına aykırı olduğuna dikkati çekti.

Yıldırım, ABD'nin tutumunun iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulması yönünde çok ciddi bir tehlikeyi beraberinde getirdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Dünya ülkeleri arasında farklı dönemlerde büyük ekonomik buhranlardan daha güçlü çıkan örnekler bulunmaktadır. Ülkemiz de defalarca ambargolar ve ticari kısıtlamalarla karşı karşıya kalmış ama yoluna devam etmeyi bilmiştir. Zamanında yokluk ve kıtlık görmüş aziz milletimiz kanaatkarlığı ve zor günlerde kenetlenip zorluğa birlikte göğüs germesi sayesinde buhranlı günleri atlatmış ve bugünlere gelmiştir. Ülkemizin hiç hak etmediği bu durumu bertaraf etmek için de üzerimize düşenlerin farkındayız. Yerli ve milli üretim ekonomisinin güçlü birer aktörü olan Gaziantepli iş insanları, KOBİ’ler, ticaret erbapları ve esnaf moralini yüksek tutmalı, üretmeye, satmaya, ihracat yapmaya devam etmelidir."