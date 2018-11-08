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Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 17:36 | Son Güncelleme

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Reel sektörün ve özellikle de KOBİ'lerin finansmana ulaşma ihtiyacının açık tutulması, özellikle bu dönemde hayati önem taşımakta" - TBB Başkanı Hüseyin Aydın: - "Zor günleri aştık, her şey biraz daha yolunda devam ediyor" - İTO Başkanı Şekib Avdagiç: - "Bankaların ellerindeki imkanı KOBİ'lere en üst seviyede kullandırmasını talep ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Reel sektörün ve özellikle de KOBİ'lerin finansmana ulaşma ihtiyacının açık tutulması, özellikle bu dönemde hayati önem taşımakta." dedi.

İstanbul Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen TOBB ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı öncesi, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve banka yetkilileri ile birlikte basın açıklaması yaptı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bankaların reel sektörün dertlerini dinlemek için sahaya indiğini belirterek, Türk özel sektörü adına bankalara teşekkür etti.

TOBB ve TBB Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı kapsamında tüm bankalar ve reel sektörün bir araya gelip dertleri ilk elden dinlediğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, bu durumu "Devrim niteliğinde bir hadise." olarak nitelendirdi.

Hisarcıklıoğlu, bu toplantılarla reel sektör ve finans sektörünün birbirini daha iyi anlayıp ortak çözüm geliştireceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu sıkıntılı süreci, birlikte atlatacağız. Reel sektörün ve özellikle de KOBİ'lerin finansmana ulaşma ihtiyacının açık tutulması, özellikle bu dönemde hayati önem taşımakta. Son günlerde hep beraber ekonomide olumlu gelişmeleri görüyoruz ancak ekonomideki canlanma henüz istediğimiz noktada değil. Bu konuda odalarımız ve borsalarımızdan gelen, bizim de hükümete ilettiğimiz KDV, ÖTV indirimleri hayata geçti. Hükümetimiz ilk adımını böylelikle atmış oldu. Bu önlemler piyasalarımıza çok moral verdi. Bu çalkantıların geçici olduğuna, Türkiye'nin temellerinin sağlam olduğuna inanıyoruz. Son 25 senede iç ve dış kaynaklı onlarca kriz ve çalkantıyı hep beraber atlattık, üstesinden geldik, yola devam ettik."

Hisarcıklıoğlu, reel sektör ve finans sektörünün el ele vererek Türkiye için beraber var olduğunu belirterek, "Bu tekerlek tümsekte kalmayacak. Tekerlek tümseği çıkarken zorlanır, inerken hızlanır. Bunun inişini, hızla gidişini hep beraber göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TBB Başkanı Hüseyin Aydın, toplantı için katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, "Birbirimizi anlamaya, dinlemeye geldik. Sorunlarımızı hep birlikte çözmeye geldik. Aslında zor günleri de aştık, herşey biraz daha yolunda devam ediyor. İnsanız, eksiğimiz, noksanımız hem reel sektör hem de finans sektörü açısından vardır. Biz sadece kendimiz için iyi olanı değil, ülke için en iyi olanı talep etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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- "Bankaların ellerindeki imkanı KOBİ'lere en üst seviyede kullandırmasını talep ediyoruz"

İTO Başkanı Avdagiç de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, geçen günlerde reel sektör ve bankacılık kesimi arasında diyalogda önemli mesafeler alındığını belirterek, böylece KOBİ'lerin bankaların kredi limitlerini kullanma konusunda yaşadıkları sıkıntıları aşmak için, likidite sorununu çözmek için elbirliği ile cesaret verici bir aşama kat ettiklerini aktardı.

Faizlerin düşmesinin, hem reel sektöre hem de bankalara pozitif etki yapacağını kaydeden Avdagiç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz bankaların ellerindeki imkanı KOBİ'lere en üst seviyede kullandırmasını talep ediyoruz. Piyasaların nakit ihtiyacının karşılanması, nakit sıkışıklığının giderilmesi için bankacılık kesimi ile yakın iş birliğimiz devam ediyor. Türk bankaları sendikasyonda kredilerinde oldukça başarılı bir mesafe kat etti. Beklentimiz bankaların sendikasyonla elde ettiği kaynağın, 2019’da reel sektörün kullanacağı ya da yenileyeceği kredilere de olumlu yansımasıdır."

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İstanbul Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

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