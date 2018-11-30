Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz bu çalkantılı dönemin geçici olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin temelleri sağlamdır, biz buna benzer işleri son 25 yılda defalarca atlattık, hepsinin de üstesinden geldik ve yolumuza devam ettik." dedi.

Hisarcıklıoğlu, kentteki bir otelde düzenlenen "Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı" öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, toplantıda hem sorunları konuşacaklarını hem de önerilerini doğrudan bankacılara ileteceklerini söyledi.

Bankacıların, reel sektörün sıkıntılarını dinlemek için sahaya inmesinin önemli olduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Bu toplantılarla, reel sektörle finans sektörü birbirlerini daha iyi anlayacak, ortak çözümler geliştireceğiz." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Her iki sektörün de güçlenmesine ihtiyaç var. Bu kapsamdaki önerilerimizi hükümetimize ilettik, iletmeye de devam ediyoruz. Reel sektörün, özellikle de KOBİ'lerin finansmana erişim imkanlarının önünün açık olması lazım. Bu aslında Türk ekonomisi için de hayati önemde. Son dönemde ekonomimizde olumlu gelişmeleri gözlemliyoruz ancak ekonomideki canlanma istediğimiz noktada değil. Bu konuda odalarımız ve borsalarımızdan gelen, bizim de hükümete ilettiğimiz birçok öneri var. Bunların bir kısmı hayata geçmeye başladı. 4 sektördeki KDV ve ÖTV indirimleri hayata geçti, böylelikle hükümetimiz ilk olumlu adımı atmış oldu. Bu da piyasalara canlılık verdi, bundan gayet memnunuz. Sonrasında Kısa Çalışma Ödeneği aktif hale geldi, sonra yine ödeme sıkıntısına düşen düzgün mükelleflerin SGK borçlarına 60 ay erteleme ve vadelendirme sağlandı ki bu da bize nefes aldırıyor. Tüm bu önlemler piyasalara moral vermektedir. Biz, bu çalkantılı dönemin geçici olduğuna inanıyoruz. Türkiye'nin temelleri sağlamdır, biz buna benzer işleri son 25 yılda defalarca atlattık, hepsinin de üstesinden geldik ve yolumuza devam ettik."