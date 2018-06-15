EMRAH GÖKMEN - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Biz büyüme hedefimizi ve isteğimizi devam ettireceğiz. Ekonomide sağlıklı büyüyeceğiz. Ekonomimizin mali disiplininden ödün vermeden, reel sektör ve üretim bandı üzerinde büyüyeceğiz. İhracat, sanayi üzerinden büyüyeceğiz ve bunu da vatandaşlarımız hissediyor." dedi.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7,4 ile güçlü büyüme gösterdiğini söyledi.

Sanayi üretiminin nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2, bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış gösterdiğini anımsatan Tüfenkci, bu rakamların ciddi anlamda olumlu etki yaratarak beklentileri aştığını kaydetti.

Tüfenkci, Türkiye'nin büyüdüğünü ve herkesin bundan bir şekilde nasibini aldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Türkiye büyüdüğünde her yıl emeklilerimize 1 milyon lira verme sözümüzü yerine getirdik. Emeklilerimiz bu paralarını alıyor. Türkiye büyüdüğünde üretim, ticaret hacmi artıyor. Şu anda Türkiye'nin 236 milyar dolarlardan aldığımız dış ticaret hacmini 841 milyar dolarlara çıkardık. Esasında bu rakam Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin bir göstergesi. Biz bu noktadaki büyüme hedefimizi ve isteğimizi devam ettireceğiz. Ekonomide sağlıklı büyüyeceğiz. Ekonomimizin mali disiplininden ödün vermeden, reel sektör ve üretim bandı üzerinde büyüyeceğiz. İhracat, sanayi üzerinden büyüyeceğiz ve bunu da vatandaşlarımız hissediyor."