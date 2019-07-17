"Rekabet, halılarımızın düşük fiyatlara satılmasına neden oluyor"

GAZİANTEP (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, "Bizim rakibimiz diğer ülke üreticileri olmalı ancak son yıllarda Türkiye'deki firmalar arasındaki rekabet, ürettiğimiz halıların dünya pazarlarında daha düşük fiyatlara satılmasına neden oluyor." ifadesini kullandı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinden (GAİB) yapılan açıklamaya göre, birlik hizmet binasında Salahattin Kaplan başkanlığında toplanan TİM Halı Sektör Kurulu, sektörün sorunlarını ele aldı.

Kaplan, yenilikçi ürünlerle yeni pazar arayışlarının da değerlendirildiği toplantıda, bu yılın ilk 6 ayında halı sektörünün önemli başarılara imza attığını, 168 ülkeye 1,2 milyar dolarlık halı ihracatı yapıldığını bildirdi.

ABD, Mısır, Suudi Arabistan, İngiltere ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracatta önemli artışlar yakalandığını belirten Kaplan, "Bu ülkelerde yapılan tanıtım çalışmalarının geri dönüşünü alıyoruz. 2019 yılı sonu için 2,5 milyar dolar olan ihracat hedefimizi tutturacağımıza, hatta aşacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.