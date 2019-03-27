"Rekabet Kurulu kamu kurumlarını da incelemeli"

" 1980'den sonra, rahmetli Özal sayesinde, rekabeti, dışa açılmayı öğrendik. Sanayimizi ve ihracatı, düşük teknolojiden, orta teknolojiye yükseltmeyi başardık. Ama aynı başarıyı, ortadan, yükseğe geçişte gösteremedik. Dijital ekonomi şimdi bize yeni bir fırsat sunuyor. İş süreçlerini değiştiriyor, üretim ve istihdamı etkiliyor. Yeni teknolojiler bir taraftan istihdamı azaltıyor ama verimlilik artışı sayesinde yeni işler, meslekler ortaya çıkıyor. Ne yazık ki, biz hala işin ununda değil, ünündeyiz. Dünya, dijital ortamı iş yapmak için kullanıyor, bizlerin çoğu hala işin dedikodusundayız.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kamu kurumlarının adil rekabeti bozan uygulamalarını da Rekabet Kurulu gündemine almalı ve incelemeli." dedi.

Şu ana kadar, küresel çapta 326 adet unicorn çıkmış. Bunların içinde Nijeryalı var, Kolombiyalı var, Estonyalı var, Portekizlisi, Singapurlusu var ama Türk yok. Endonezya'nın kişi başı geliri bizim yarımız kadar, ama piyasa değeri 1 milyar doları aşan 3 start-up firmaları var. Türkiye'deyse biz daha hiç unicorn görmedik. 2010 yılından beri dünyadaki değişimi takip edemediğimizin en iyi göstergesi, işte bu unicorn listesi."

- "Dijital dönüşüm kaçınılmaz"

Dijital dönüşümün kaçınılmaz olduğunun altını çizen Hisarcıklıoğlu, geleceği kesin olan dijital dönüşümün anlaşılması gerektiğini dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, bilgisayar ve robotların tüm işleri alacağı yönündeki hurafeleri bir kenara bırakmak gerektiğine işaret ederek, 10 yıl önce olmayan sosyal medya sektörünün şu an binlerce sosyal medya uzmanı barındırdığına dikkati çekti.

Yeni dönemin, çok sayıda yeni mesleği beraberinde getireceğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, dünden kalanı, düne bırakmak ve ileriye bakmak gerektiğini, gelişimin bu şekilde olacağını kaydetti.