Rekabet Kurulu kararı

Rekabet Kurulu, Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama AŞ hakkında açılan soruşturmada idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına karar verdi.
Rekabet Kurumu internet sitesinden yayımlanan duyuruya göre, Doğan Müzik Kitap Mağazacılık ve Pazarlama AŞ'nin piyasaya yeni girecek teşebbüsleri engellemek ve rakip teşebbüslerin faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.
Rekabet Kurulu, şirketin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal etmediğine ve idari para cezası uygulanmasına gerek olmadığına oy birliğiyle karar verdi.
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