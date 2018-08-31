Rekabet Kurulu kararı

Rekabet Kurulu, Mercedes-Benz Türk AŞ'ye rekabet soruşturmasında idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Rekabet Kurumu internet sitesinden yayımlanan duyuruya göre, Mercedes-Benz Türk AŞ'nin beton pompası üreticileriyle yaptığı anlaşmalar ve bu üreticilere yönelik uyguladığı indirim sistemleri yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurulca, şirketin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal etmediğine ve adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.

