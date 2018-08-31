Rekabet Kurulu kararı

Rekabet Kurulu, TTNET AŞ'ye rekabet soruşturmasında idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verdi.
Rekabet Kurumu internet sitesinden yayımlanan duyuruya göre, TTNET AŞ'nin sabit genişbant internet hizmetleri ile ödemeli TV hizmetlerini içeren paketler sunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.
Kurulca, şirketin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal etmediğine ve söz konusu teşebbüse idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.
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