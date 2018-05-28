Rekabet Kurulu kararları

Mars Media'nın reklam medya ajansları ve reklam verenlere sinema reklam bütçelerinin tamamını kendi sinema salonlarında kullanmaları durumunda özel fiyatlar vererek ve indirimler uygulayarak sektördeki konumunu kötüye kullandığı iddiası üzerine yapılan ön araştırma sonucunda, iddiaya ilişkin bilgi, belge veya bulgunun mevcut olmadığı kanaatiyle soruşturma açılmaması kararlaştırıldı.

Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, söz konusu şirketler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Isparta'da faaliyet gösteren Göltaş Çimento AŞ ile As Çimento San. ve Tic. AŞ'nin, çimento fiyatlarını aralarında belirlemek ve bölgedeki hazır beton üreticileri üzerinde baskı kurarak müşteri paylaşımı yapmak suretiyle Rekabet Kanunu'nu ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Rekabet Kurulu, IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding AŞ'nin, Fraport IC İçtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletmeciliği AŞ ve Fraport IC İçtaş Havalimanı İşletme AŞ nezdinde sahip olduğu ortak kontrol hakkı sağlayan hisselerin TAV Havalimanları Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi.

- Hisse devrine izin

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding AŞ'nin, Fraport IC İçtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletmeciliği AŞ ve Fraport IC İçtaş Havalimanı İşletme AŞ nezdinde sahip olduğu ortak kontrol hakkı sağlayan hisselerin TAV Havalimanları Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin veren Kurulca, Ekol Gıda Tarım Hayvancılık Pazarlama Sanayi Ticaret AŞ'nin yüzde 49'unu temsil eden payların Cargill Holdings BV tarafından devralınması işlemi onaylandı.

International Business Machines Corporation ile AP Moller-Maersk A/S arasında GTD Operations LLC unvanlı bir ortak girişim şirketi kurulması, Liberty Seguros de Seguros Y Reseguros SA'nın Liberty Sigorta AŞ'de sahip olduğu yüzde 99,44 oranındaki paylarının ve oy haklarının Talanx International AG tarafından devralınması işlemlerine de izin verildi.

Öte yandan THY Teknik AŞ ile HAVELSAN'ın ortak girişim şirketi kurması için Rekabet Kurumuna başvuruldu.

