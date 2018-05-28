FİNANS

Rekabet Kurulu kararları

FİNANS HABERLERİ  | 28.05.2018 13:47 | Son Güncelleme

Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulu, IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding AŞ'nin, Fraport IC İçtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletmeciliği AŞ ve Fraport IC İçtaş Havalimanı İşletme AŞ nezdinde sahip olduğu ortak kontrol hakkı sağlayan hisselerin TAV Havalimanları Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Isparta'da faaliyet gösteren Göltaş Çimento AŞ ile As Çimento San. ve Tic. AŞ'nin, çimento fiyatlarını aralarında belirlemek ve bölgedeki hazır beton üreticileri üzerinde baskı kurarak müşteri paylaşımı yapmak suretiyle Rekabet Kanunu'nu ihlal ettikleri iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, söz konusu şirketler hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

- Mars Media'ya soruşturma açılmadı

Mars Media'nın reklam medya ajansları ve reklam verenlere sinema reklam bütçelerinin tamamını kendi sinema salonlarında kullanmaları durumunda özel fiyatlar vererek ve indirimler uygulayarak sektördeki konumunu kötüye kullandığı iddiası üzerine yapılan ön araştırma sonucunda, iddiaya ilişkin bilgi, belge veya bulgunun mevcut olmadığı kanaatiyle soruşturma açılmaması kararlaştırıldı.

- Hisse devrine izin

IC İbrahim Çeçen Yatırım Holding AŞ'nin, Fraport IC İçtaş Antalya Havalimanı Terminal Yatırım ve İşletmeciliği AŞ ve Fraport IC İçtaş Havalimanı İşletme AŞ nezdinde sahip olduğu ortak kontrol hakkı sağlayan hisselerin TAV Havalimanları Holding AŞ tarafından devralınması işlemine izin veren Kurulca, Ekol Gıda Tarım Hayvancılık Pazarlama Sanayi Ticaret AŞ'nin yüzde 49'unu temsil eden payların Cargill Holdings BV tarafından devralınması işlemi onaylandı.

International Business Machines Corporation ile AP Moller-Maersk A/S arasında GTD Operations LLC unvanlı bir ortak girişim şirketi kurulması, Liberty Seguros de Seguros Y Reseguros SA'nın Liberty Sigorta AŞ'de sahip olduğu yüzde 99,44 oranındaki paylarının ve oy haklarının Talanx International AG tarafından devralınması işlemlerine de izin verildi.

Öte yandan THY Teknik AŞ ile HAVELSAN'ın ortak girişim şirketi kurması için Rekabet Kurumuna başvuruldu.

PARTNERÜnlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ve genç sevgilisi herkesin içinde...
ASELSAN Başkanı Görgün, ikincil halka arzın ayrıntılarını anlattıASELSAN Başkanı Görgün, ikincil halka arzın ayrıntılarını anlattı
Bayramda Antalya otelleri yüzde 100 doluBayramda Antalya otelleri yüzde 100 dolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HAVELSAN Mars Media Rekabet Kurulu TAV THY

En Çok Okunan Haberler

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Çipli kimlik almayanlar dikkat!

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı

Milyonlarca çalışana yıllık izin uyarısı!

Milyonlarca çalışana yıllık izin uyarısı!

Emeklilere bayram öncesi erken maaş

Emeklilere bayram öncesi erken maaş

Dolar güne nasıl başladı? 28 Mayıs Pazartesi dolar kuru, dolarda son durum ne?

Dolar güne nasıl başladı? 28 Mayıs Pazartesi dolar kuru, dolarda son durum ne?

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Salihli kirazında fiyat bir haftada yarıdan fazla düştü

Salihli kirazında fiyat bir haftada yarıdan fazla düştü

ASELSAN Başkanı Görgün, ikincil halka arzın ayrıntılarını anlattı

ASELSAN Başkanı Görgün, ikincil halka arzın ayrıntılarını anlattı

Bayramda Antalya otelleri yüzde 100 dolu

Bayramda Antalya otelleri yüzde 100 dolu

ASELSAN Başkanı Görgün: Halka arzın yüzde 60'ını yerli yatırımcılara açtık

ASELSAN Başkanı Görgün: Halka arzın yüzde 60'ını yerli yatırımcılara açtık

Konut kampanyasında 12 günde 3 milyar liraya yakın gelir

Konut kampanyasında 12 günde 3 milyar liraya yakın gelir

Bakan Elvan Mersin'de vatandaşlarla iftar yaptı

Bakan Elvan Mersin'de vatandaşlarla iftar yaptı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.