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Rekabet Kurulu kararları

FİNANS HABERLERİ  | 01.06.2018 16:16 | Son Güncelleme

Kurul, Cengiz-Mapa-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu tarafından CMLKK Liman İşletmesi AŞ adıyla yeni bir ortak girişim şirketi kurulması işlemine 25 yıl süreyle bireysel muafiyet tanınmasına karar verdi - Muafiyetleri geri alınan 6 banka ile imzalanan Bonus Kredi Kartı Program Paylaşımı sözleşmelerine tadil edilmiş halleriyle bireysel muafiyet tanındı

Rekabet Kurulunca, Cengiz-Mapa-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu tarafından CMLKK Liman İşletmesi AŞ adıyla yeni bir ortak girişim şirketi kurulması işlemine 25 yıl süreyle bireysel muafiyet tanınması kararlaştırıldı.

Kurumun internet sitesinde yayımlanan Kurul kararlarına göre, İstanbul'daki 3. Havalimanı'nda uçaklar için gerekli akaryakıtın deniz yoluyla getirilmesi amacıyla inşası süren limanın tamamlanması ve 25 yıl süreyle işletilmesinden sorumlu olmak üzere, Cengiz-Mapa-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu tarafından CMLKK Liman İşletmesi AŞ adıyla yeni bir ortak girişim şirketi kurulması işlemine bireysel muafiyet tanındı. Muafiyet süresi 25 yıl olarak belirlendi.

- Bonus Kredi Kartı Program Paylaşımı sözleşmelerine muafiyet

Rekabet Kurulunun 7 Eylül 2017'deki kararıyla muafiyetleri geri alınan Denizbank, Şekerbank, ING Bank, ICBC Turkey, Fibabank ve Alternatifbank ile imzalanan Bonus Kredi Kartı Program Paylaşımı sözleşmelerine tadil edilmiş halleriyle bireysel muafiyet tanınması kararlaştırıldı.

- Turkcell Dijital Mağazacılık Sözleşmesi için bireysel muafiyet

Turkcell Satış ve Dağıtım Hizmetleri ve Armes İletişim Sistemleri arasında imzalanan ve diğer bayilerle de imzalanması planlanan tip sözleşme niteliğindeki "Turkcell Dijital Mağazacılık Sözleşmesi"nin GSM hizmetleri pazarına ilişkin kısmına bireysel muafiyet tanınmasına karar verildi. Sözleşmenin akıllı telefon, tablet, akıllı cihaz aksesuarları ve yeni nesil teknolojik ürünlere ilişkin kısmının grup muafiyetinden yararlandığı hükme bağlandı.

Sanofi Sağlık Ürünleri ile Abdi İbrahim İlaç Sanayi arasında imzalanması planlanan "Fason Üretim Sözleşmesi"nin koşul ve esaslarını ortaya koymak üzere imzalanan ön sözleşmeye bireysel muafiyet tanındı.

DFDS A/S tarafından Trieste New Holdco Denizcilik ve Taşımacılık AŞ'nin tamamının devralınması suretiyle U.N Ro-Ro İşletmeleri AŞ'nin tek kontrolünün, ACTERA Partners II L.P ve ESAS Holding AŞ tarafından dolaylı olarak kontrol edilen Roro Investments S.a.r.l'dan devralınması işlemine izin verildi.

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