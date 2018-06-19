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Rekabet Kurulu kararları

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 16:46 | Son Güncelleme

Rekabet Kurulu kararları

Rekabet Kurulunca, Türkiye Bankalar Birliğinin yabancı para çek takas uygulamasına ilişkin tavsiye kararına, hesaplamalara sigorta maliyetlerinin dahil edilmemesi koşuluyla muafiyet tanındı.

Kurumun internet sitesinde yayımlanan Kurul kararlarına göre, Rio Tinto Limited'in kontrolündeki Hail Creek Coal Pty Ltd'nin tek kontrolünün Glencore Plc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Kansai Helios Coatings GmbH üzerinde Kansai Paint Co. Ltd. ve Mitsui & Co. Ltd. tarafından ortak kontrol kurulması işlemine izin veren Kurul, Coveris Grubu'nun sert plastik ambalaj işinin Atlas Packaging GmbH tarafından devralınması, Exclusive France Holding SAS ve Exclusive Management SAS'ın kontrolünün, Permira Holdings Limited tarafından tek başına ve dolaylı olarak devralınması işlemlerine onay verdi.

Kurul tarafından, Vista Equity Partners Management LLC'nin tek kontrolünde bulunan Severin Topco LLC üzerinde Vista Equity Partners Management LLC ve Onex Corporation tarafından ortak kontrol tesis edilmesi, Pizza Pizza Türker Turistik İşletmeleri İnşaat ve Gıda San. Tic. AŞ'nin hisselerinin Luz Business Opportunities SARL tarafından devralınması, Verifone Systems Inc.'nin tek kontrolünün Francisco Partners Managament LP tarafından devralınması işlemlerine izin verildi.

GBH Turizm Sanayi İşletmecilik ve Ticaret AŞ'nin mevcut haliyle kontrolünü ve belli oranda hissesini elinde bulunduran Robinson Club GmbH'nin, şirketin kalan belli oranda hissesini devralması işleminin kapsamda olmadığına karar veren Kurul, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ'nin mülkiyetindeki İstanbul'un Maltepe İlçesi, Gülsuyu Mahallesinde bulunan gayrimenkulün Bakırköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye devredilmesi işlemine onay verdi.

Türkiye Bankalar Birliğinin yabancı para çek takas uygulamasına ilişkin takas komisyon ücretinin, maliyetlerde hissedilir değişiklikler oluncaya ve üyeler tarafından Türkiye Bankalar Birliğine başvuru yapılıncaya kadar işlem bazında 17,95 lira olarak uygulanmasının tavsiye edilmesine yönelik yönetim kurulu kararının ilgili kanun kapsamında olduğuna karar veren Kurul, hesaplamalara sigorta maliyetlerinin dahil edilmemesi koşuluyla karara muafiyet tanınması kararı aldı.

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Kurul kararları Rekabet Kurulu Türkiye Bankalar Birliği

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